好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長
嘉義市「五穀王廟」嘉邑大天宮奉祀神農聖帝及駕前「金雞神」，每年春節舉辦「點光明燈摸彩送金雞」活動，受到地方信眾熱烈歡迎，抽中者可獲2錢金雞1隻，今年有1萬8000多名信眾點燈、今天舉辦抽獎活動，大天宮董事長盧朝南幸運中獎，成為13年來第1位抽中金雞的廟方人員。
「五穀王廟」嘉邑大天宮以神農聖帝、伏羲聖帝、軒轅聖帝合祀一宮，春節「點光明燈摸彩送金雞」活動邁入第13年，今天邀請嘉義市副市長陳淑慧到場抽獎，廟方將摸彩箱中如雪片般摸彩券倒出，1萬8000多張摸彩券堆成一座粉紅色小山，陳淑慧抽出12位幸運得主時，忽然念到「盧朝南」，讓盧朝南納悶，「副市長叫我甚麼事？」
「董事長中獎了！」陳淑慧表示，這次抽到董事長盧朝南，真的讓人驚喜，相信這樣的福氣可以分享給信眾，讓大家在金鼠年都平安吉祥、福氣滿滿、好運連連。
盧朝南也說，真的很幸運，機率只有1500分之1，也是13年來第一次有廟方工作人員中獎，這次除了抽2錢金鷄12名，還會抽出15名電鍋、30支茶壺。
他說，廟方正在籌造神農聖帝聖轎，將以台灣檜木精緻雕刻，設計龍頭、鳳尾，加上風火輪、龍柱，並在龍頭下方，設計一尊檜木金雞神，作為神農聖帝開路先鋒。完工時間預計2年，所需經費約500萬元至550萬元。
嘉邑大天宮創建於清朝康熙46年（西元1707年），大天宮金雞神奉祀於大殿神桌下供信眾祭拜，大殿還設置高約80公分開運金雞神，寫有「大家來摸金雞」口訣的大看板，告訴信眾「金雞摸透透福氣攏總到；摸雞尾乎你賺傢伙；摸翅股乎你取好某；摸雞胸家和萬事興；摸雞鼻聰明又伶俐；摸雞嘴大富貴；摸雞頭好彩頭。」
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