好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

嘉義市「五穀王廟」嘉邑大天宮奉祀神農聖帝及駕前「金雞神」，每年春節舉辦「點光明燈摸彩送金雞」活動，受到地方信眾熱烈歡迎，抽中者可獲2錢金雞1隻，今年有1萬8000多名信眾點燈、今天舉辦抽獎活動，大天宮董事長盧朝南幸運中獎，成為13年來第1位抽中金雞的廟方人員。

「五穀王廟」嘉邑大天宮以神農聖帝、伏羲聖帝、軒轅聖帝合祀一宮，春節「點光明燈摸彩送金雞」活動邁入第13年，今天邀請嘉義市副市長陳淑慧到場抽獎，廟方將摸彩箱中如雪片般摸彩券倒出，1萬8000多張摸彩券堆成一座粉紅色小山，陳淑慧抽出12位幸運得主時，忽然念到「盧朝南」，讓盧朝南納悶，「副市長叫我甚麼事？」

「董事長中獎了！」陳淑慧表示，這次抽到董事長盧朝南，真的讓人驚喜，相信這樣的福氣可以分享給信眾，讓大家在金鼠年都平安吉祥、福氣滿滿、好運連連。

盧朝南也說，真的很幸運，機率只有1500分之1，也是13年來第一次有廟方工作人員中獎，這次除了抽2錢金鷄12名，還會抽出15名電鍋、30支茶壺。

他說，廟方正在籌造神農聖帝聖轎，將以台灣檜木精緻雕刻，設計龍頭、鳳尾，加上風火輪、龍柱，並在龍頭下方，設計一尊檜木金雞神，作為神農聖帝開路先鋒。完工時間預計2年，所需經費約500萬元至550萬元。