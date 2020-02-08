民進黨南市黨部主委選舉 兩民主老兵對陣
民進黨台南市黨部主委將在5月24日改選，蔡英文台南競選總部主任潘新傳、市黨部執行委員陳世輝已表態參選。陳世輝說，民進黨正面臨權力腐化、黑金介入，需先從黨部、黨務改革。潘新傳強調，要鞏固政治力，接軌社會力。
潘新傳目前擔任民進黨台南市黨部評議委員會召集人，前年黃偉哲參選台南市長時，他擔任執行總幹事，是重要操盤手；這次總統大選，他也擔任蔡英文台南競選總部主任，也是重要操盤手，整合能力有目共睹。他強調自己從民主運動到全面執政，無役不與，是永遠站在第一線的老兵。潘說，蔡英文雖大勝，但政黨票減少，因此出來參選，希望拚老命，擴大民進黨的支持度。他主張鞏固政治力，並和社會力接軌。
陳世輝目前擔任市黨部執行委員、嘉南農田水利會會務委員，曾代理過台南縣、市黨部主委，並任蔡英文嘉南水利後援會總會長。他以重振黨魂為訴求，強調自己是最接地氣、最懂黨務、最會協調、最佳資歷、最有能力的候選人。陳世輝說，民進黨正面臨權力腐化、派系撕殺、黑金勢力介入，黨部、黨務需先改革，並先從台南開始。
民進黨在台南市約有黨員3、4萬人，由於黨內選舉投票前，黨員須先繳交黨費，以確認黨籍，才能行使投票前，依規定，黨員必須在2月24日前繳交黨費，24日全國黨代表、市黨部主委選舉才有投票權。
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