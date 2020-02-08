快訊

泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺12人逃逸

質疑患者病例 陸要我方公布武漢包機確診台商情況

民進黨南市黨部主委選舉 兩民主老兵對陣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部評議委員會召集人潘新傳，表態參選市黨部主委。圖／潘新傳提供

民進黨台南市黨部主委將在5月24日改選，蔡英文台南競選總部主任潘新傳、市黨部執行委員陳世輝已表態參選。陳世輝說，民進黨正面臨權力腐化、黑金介入，需先從黨部、黨務改革。潘新傳強調，要鞏固政治力，接軌社會力。

潘新傳目前擔任民進黨台南市黨部評議委員會召集人，前年黃偉哲參選台南市長時，他擔任執行總幹事，是重要操盤手；這次總統大選，他也擔任蔡英文台南競選總部主任，也是重要操盤手，整合能力有目共睹。他強調自己從民主運動到全面執政，無役不與，是永遠站在第一線的老兵。潘說，蔡英文雖大勝，但政黨票減少，因此出來參選，希望拚老命，擴大民進黨的支持度。他主張鞏固政治力，並和社會力接軌。

陳世輝目前擔任市黨部執行委員、嘉南農田水利會會務委員，曾代理過台南縣、市黨部主委，並任蔡英文嘉南水利後援會總會長。他以重振黨魂為訴求，強調自己是最接地氣、最懂黨務、最會協調、最佳資歷、最有能力的候選人。陳世輝說，民進黨正面臨權力腐化、派系撕殺、黑金勢力介入，黨部、黨務需先改革，並先從台南開始。

民進黨在台南市約有黨員3、4萬人，由於黨內選舉投票前，黨員須先繳交黨費，以確認黨籍，才能行使投票前，依規定，黨員必須在2月24日前繳交黨費，24日全國黨代表、市黨部主委選舉才有投票權。

民進黨台南市黨部執行委員陳世輝，表態參選市黨部主委。圖／陳世輝提供

民進黨 蔡英文 投票
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國民黨主席補選 江啟臣大氛圍有利 郝龍斌有組織優勢

國民黨主席補選／郝龍斌有組織優勢 江啟臣青壯派加分

國台辦：民進黨應停止狡辯和刁難 讓在湖北台胞儘快返鄉

國民黨台南市黨部已遭拍賣要點交 慘敗後忙著搬家

相關新聞

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

嘉義市「五穀王廟」嘉邑大天宮奉祀神農聖帝及駕前「金雞神」，每年春節舉辦「點光明燈摸彩送金雞」活動，受到地方信眾熱烈歡迎，...

影／鹽水蜂炮四射 民眾享受「槍林彈雨」快感

「咻咻咻...」台南鹽水蜂炮今晚達到最高潮，一座座炮城陸續開炸，許多民眾全副武裝站在炮城前，享受「槍林彈雨」快感，射出蜂...

元宵吃飯擔驅除瘟疫 雲林萬人鑽動「呷平安」

中台灣規模最大的元宵節慶，雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境「吃飯擔文化節」，不受新型冠狀病毒疫情衝擊，今天下午在褒忠鄉田洋村...

影／台南鹽水武廟蜂炮啟炮 日本遊客：小心武漢肺炎

咻咻咻！超震撼。台南鹽水武廟神轎原預定晚間6點半左右出發，展開夜間繞境，因白天的炮城多，加上遊客湧入，神轎延後半小時才入...

民進黨南市黨部主委選舉 兩民主老兵對陣

民進黨台南市黨部主委將在5月24日改選，蔡英文台南競選總部主任潘新傳、市黨部執行委員陳世輝已表態參選。陳世輝說，民進黨正...

影／鹽水蜂炮米老鼠炮城吸睛 傍晚人潮湧入兩大理由人爆多

台南元宵鹽水蜂炮今晚進入最高潮，超過百座蜂炮接力引爆，傍晚已有爆多遊客湧入鹽水小鎮，地方人士表示，今年元宵剛好遇到假日，...

台南鹽水蜂炮 王船等大炮城今晚出籠萬眾矚目

元宵節鹽水蜂炮，今晚炮城精銳盡出，信徒估計今天有100多座大小炮城將出籠，包括武廟路和文武街口大型王船炮城，西門路鹽水水...

新港奉天宮天上聖母元宵繞境 祈求安定民心

嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標擔任...

朴子配天宮元宵晚會今登場 國標小舞者攜金牌熱情演出

今晚元宵夜，嘉義縣朴子市配天宮往年皆依循傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」，今年因碰上武漢肺炎疫情嚴峻，廟方採購不到口罩，...

藏金閣拍賣會未受武漢肺炎疫情影響 檜木提燈秒殺

今天是元宵節，台南市環保局藏金閣2月份拍賣會熱鬧得很，10支手作檜木提燈與10個肖楠木手機架全都秒殺，主打拍賣商品也都賣...

台南「大坑尾擔飯擔」元宵登場 遊客湧入：好有人情味

台南市定民俗活動「大坑尾擔飯擔」今天登場，這是新化大坑里傳承上百年的元宵節傳統，不只有90歲阿嬤董玉梅傳承「鹹飯」傳承，...

台南行動醫院今起提供多項篩檢 市長黃偉哲籲定期健檢

台南市衛生局今天在永康區南大附中舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，提供成人預防保健服務與五大癌症篩檢，市長黃偉哲到場提醒市...

熱門新聞

衝臉書流量？ 「台北運動吧」午夜色情廣告連發引暴動

大量色情影片引發網友圍觀！北市體育局臉書疑遭駭

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

台東元宵節／巴士乘客竟是「八家將」 畫面很cute！

泡湯旺季卻碰上防疫衝擊 礁溪訂房掉5成

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。