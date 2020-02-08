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影／鹽水蜂炮四射 民眾享受「槍林彈雨」快感
「咻咻咻...」台南鹽水蜂炮今晚達到最高潮，一座座炮城陸續開炸，許多民眾全副武裝站在炮城前，享受「槍林彈雨」快感，射出蜂炮四竄，點亮成五彩繽紛的璀璨夜空。
今年鹽水蜂炮遶境活動2月7日，8日接連兩天，信眾估計施放約二百座炮城，今晚元宵夜最熱鬧，遶境陣頭昨晚六點卅分從武廟前出發，分成五條遶境路線，沿途吸引大批遊客全身包透透尾隨犁蜂炮，武廟附近一座王船炮城，號稱綁16萬支沖天炮，許多遊客迫不急待等候。
瞬間點燃數以千支蜂炮齊發發出「咻咻咻！」聲響，不少人迅速掩蔽抱頭鼠竄；也有全副武裝的遊客，不畏蜂炮趨前一起犁蜂炮，跳躍著身體，感受槍林彈雨快感；來自高雄薛智文、薛八佑父子異口同聲說，朝人發射鹽水蜂炮，刺激又過癮。
活動最高潮在鹽水國中操場集中施放區，晚上9點由台南市長黃偉哲等人啟炮，包括高空煙火、瀑布煙火齊發，瞬間照亮鹽水夜空，隨後炮城沖天炮四射，瞬間火樹銀花熱鬧景況，來自多國外賓也來共襄盛舉，感受台南在地廟會文化。
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