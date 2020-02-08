鹽水蜂炮米老鼠炮城吸睛 傍晚人潮湧入兩大理由人爆多

台南元宵鹽水蜂炮今晚進入最高潮，超過百座蜂炮接力引爆，傍晚已有爆多遊客湧入鹽水小鎮，地方人士表示，今年元宵剛好遇到假日，加上鹽水蜂炮是關聖帝君繞境是清除瘟疫，遊客沒有因武漢肺炎而不敢前來，今年有不少特色炮城，在北門路圓環的米老鼠炮城，下面還寫著「咱是勇敢的台灣囝仔」，製作的翁姓在地青年表示，是基於文化傳承，大家一起集資共有20萬支炮，約花費20萬元， 預計晚上9點半施放。

今天下午進入鹽水區的道路幾乎都塞爆，鹽水小鎮上也可看到拿著安全帽和裝備的年輕遊客，不少參與犁蜂炮的遊客都說，讓蜂炮炸一炸，希望武漢肺炎不會上身，讓台灣遠離武漢肺炎疫情！加上元宵節已有多年不是假日，今年的人潮預期是近年來最多的。

鹽水蜂炮最吸睛的是住戶們集資製作的特色炮城，在北門路的米老鼠炮城，搭配今年是鼠年主題，吸引很多遊客合影拍照，翁姓在地青年說，籌畫過程約1個月，雞年也製作一座「台灣魂」的炮城，鹽水蜂炮是很重要的在地文化，虎年還會再打造一座大炮城，希望能夠用不同主題吸引遊客，讓在地文化傳承下去。