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鹽水蜂炮米老鼠炮城吸睛 傍晚人潮湧入兩大理由人爆多
台南元宵鹽水蜂炮今晚進入最高潮，超過百座蜂炮接力引爆，傍晚已有爆多遊客湧入鹽水小鎮，地方人士表示，今年元宵剛好遇到假日，加上鹽水蜂炮是關聖帝君繞境是清除瘟疫，遊客沒有因武漢肺炎而不敢前來，今年有不少特色炮城，在北門路圓環的米老鼠炮城，下面還寫著「咱是勇敢的台灣囝仔」，製作的翁姓在地青年表示，是基於文化傳承，大家一起集資共有20萬支炮，約花費20萬元， 預計晚上9點半施放。
今天下午進入鹽水區的道路幾乎都塞爆，鹽水小鎮上也可看到拿著安全帽和裝備的年輕遊客，不少參與犁蜂炮的遊客都說，讓蜂炮炸一炸，希望武漢肺炎不會上身，讓台灣遠離武漢肺炎疫情！加上元宵節已有多年不是假日，今年的人潮預期是近年來最多的。
鹽水蜂炮最吸睛的是住戶們集資製作的特色炮城，在北門路的米老鼠炮城，搭配今年是鼠年主題，吸引很多遊客合影拍照，翁姓在地青年說，籌畫過程約1個月，雞年也製作一座「台灣魂」的炮城，鹽水蜂炮是很重要的在地文化，虎年還會再打造一座大炮城，希望能夠用不同主題吸引遊客，讓在地文化傳承下去。
鹽水蜂炮下午6點半，在武廟前神轎出發繞境時，會施放5座炮城，揭開序幕，晚間9點在鹽水國中的集中施放區，由市長黃偉哲點燃「鼠年行大運」主題花燈炮城，為整個鹽水蜂炮活動，帶進另一個高潮。鹽水武廟表示，元宵夜總計有上百座蜂炮城齊發，鹽水蜂炮活動需持續至今日清晨才會結束。
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