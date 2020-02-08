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雲林褒忠吃飯擔 萬人共享平安餐

中央社 / 雲林縣8日電

馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵春祭遶境吃飯擔活動，在已故歌手鄧麗君的出生地褒忠鄉田洋村舉辦，超過萬人站在田間吃平安餐，相當壯觀。

馬鳴山鎮安宮「五年千歲遶境吃飯擔文化節」，今年輪由褒忠鄉田洋村當東道主，吃飯擔會場在田洋村合安宮對面田地，入口規劃開放式展場，介紹十二王爺、陣頭文化、吃飯擔由來，並設置飯擔體驗區，讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。

雲林縣政府表示，今年活動正逢週末假日，數萬人與會，在田間用餐，相當壯觀。今年輪辦吃飯擔的田洋村，正是國際知名歌手鄧麗君的出生地，她的故居已列為雲林縣歷史建築，不少人到此一遊。

關於吃飯擔由來，雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，清朝褒忠鄉、東勢鄉一帶曾盛行瘟疫，當時的百姓會請馬鳴山鎮安宮主祀的五年千歲出巡「驅魔除瘴」，中午由請神的村莊，在空地上擺放油飯等料理給陣頭和信眾食用，延續至今成為馬鳴山鎮安宮的春祭及「吃飯擔」吃平安飯的習俗。

雲林縣長張麗善指出，「馬鳴山五年千歲大科」於去年八月正式獲頒「國家重要民俗」，登錄為國家級無形文化資產，由文化部鄭麗君部長親自授證，足見五年千歲信仰對於地方的重要性。

今天雲林在地的立法委員蘇治芬、劉建國都出席活動，體驗挑飯擔。神明繞境隊伍在下午2時30分抵達吃飯擔會場後，現場數萬人才開始吃平安飯，活動至下午4時結束。

遶境 歷史建築 劉建國
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