台南鹽水蜂炮 王船等大炮城今晚出籠萬眾矚目

元宵節鹽水蜂炮，今晚炮城精銳盡出，信徒估計今天有100多座大小炮城將出籠，包括武廟路和文武街口大型王船炮城，西門路鹽水水岸公園工地旁大炮城，兩座炮城數量都逾16萬發蜂炮，預計今6點30分以後先後射出蜂炮，遊客都滿心期待。

今天元宵節適逢周六假日，鹽水蜂炮較以往吸引更多人潮，下午5點多，大批遊客進人鹽水，停車位幾乎一位難求，追求刺激的遊客提早進到鹽水小鎮探路；其中位於武廟路和文武街的順心滿載號王船炮城，工作人員忙著安裝蜂炮，有16萬多支蜂炮在晚上6點30分將發射，位於文武街口還有穿著清涼辣妹，在台上表演動感歌舞，吸引群眾觀看。

陳姓遊客說，位於西門路大眾廟鹽水水岸大炮城，約有20萬發蜂炮，預計晚間9點多發射，是今年鹽水蜂炮數一數二的大炮城。