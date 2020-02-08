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台南鹽水蜂炮 王船等大炮城今晚出籠萬眾矚目
元宵節鹽水蜂炮，今晚炮城精銳盡出，信徒估計今天有100多座大小炮城將出籠，包括武廟路和文武街口大型王船炮城，西門路鹽水水岸公園工地旁大炮城，兩座炮城數量都逾16萬發蜂炮，預計今6點30分以後先後射出蜂炮，遊客都滿心期待。
今天元宵節適逢周六假日，鹽水蜂炮較以往吸引更多人潮，下午5點多，大批遊客進人鹽水，停車位幾乎一位難求，追求刺激的遊客提早進到鹽水小鎮探路；其中位於武廟路和文武街的順心滿載號王船炮城，工作人員忙著安裝蜂炮，有16萬多支蜂炮在晚上6點30分將發射，位於文武街口還有穿著清涼辣妹，在台上表演動感歌舞，吸引群眾觀看。
陳姓遊客說，位於西門路大眾廟鹽水水岸大炮城，約有20萬發蜂炮，預計晚間9點多發射，是今年鹽水蜂炮數一數二的大炮城。
台南市消防局籲請元宵節民俗活動參與的民眾，應注意自身安全，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高統、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成懸浮微粒。民眾施放爆竹煙火時應注意安全，且小朋友施放爆竹時，必須由家長陪同。
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