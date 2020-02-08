元宵吃飯擔驅除瘟疫 雲林萬人鑽動「呷平安」

中台灣規模最大的元宵節慶，雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境「吃飯擔文化節」，不受新型冠狀病毒疫情衝擊，今天下午在褒忠鄉田洋村登場，村民以辦喜事的心情準備油飯、羊肉湯、鹹菜鴨等多樣料理，讓參加民眾「呷平安」，雲林縣長張麗善表示，吃飯擔的習俗起源就是為了消災解厄，今年台灣遇到疫情，參加民眾相當踴躍。

今年吃飯擔活動輪到褒忠鄉田洋村作東，會場在田洋村合安宮對面田地，張麗善、立委蘇治芬及劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、褒忠鄉長陳建名等人也到場參加，體驗挑飯擔進場，開動聲下，現場民眾立刻萬頭鑽動，大快朵頤。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹說，吃飯擔的由來相傳是早期醫療不發達，鎮安宮轄下的5股14庄常有瘟疫，造成多人死亡，因此廟方奉五年千歲指示，每年元宵節會遶境護民，300年來5股14庄家家戶戶，每年都會將餐點扛在扁擔上，並由5股輪流作東宴請大家「呷平安」。

張麗善表示，今年台灣遇到新型冠狀病毒疫情，但主辦單位事先已經作好清潔與消毒，又是在戶外舉辦，大家可以安心享用，希望大家吃飽回去都平平安安，疫情也能趨緩。