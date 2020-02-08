新港奉天宮天上聖母元宵繞境 祈求安定民心

嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標擔任扶轎官，走過新港宮前、宮後、福德及大興等四個村莊大街小巷，祈求藉此安定民心，平安度過武漢肺炎疫情。

奉天宮董事長何達煌表示，今年年初開始武漢肺炎病毒肆虐，奉天宮開台媽祖特別指示，邀請境內眾神包含醫神保生大帝、藥王神農大帝、具有除疫消災的虎爺與王爺等神祉，一同出巡繞境賜福。

奉天宮表示，今年邀請日本最大佛寺群臨濟宗大本山妙心寺，小倉宗俊管長暨國際禪交流友好協會則竹秀南長老，第一次組成12人慶賀團，前來台灣參加新港奉天宮開臺媽祖駐台400年慶典，並且在起駕儀式中誦經祝禱，祈求世界和平及目前流行的武漢肺炎疫情平息，共同祈禱人民安康。

由翁章梁、何達煌以及顏清標等人點燃起馬炮後，鑾轎就會出廟繞境，奉天宮榮譽董事周振樹表示，奉天宮特有的習俗是在起馬炮三號炮施放後，神轎會沿襲傳統，由姓「何」的宗親扛至媽祖大樓的戲台前「點戲」。

何達煌表示，奉天宮媽祖正尊神像平日都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟遶境，元宵媽祖繞境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，經過時代的更迭、天災地變從來沒有停辦過，保存許多新港人的歷史記憶，已於2010年8月正式登錄為嘉義縣的無形文化資產。