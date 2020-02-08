快訊

戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新港奉天宮天上聖母元宵繞境 祈求安定民心

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
奉天宮開臺媽祖的神轎會在起馬炮三號炮施放後沿襲傳統，由姓「何」的宗親扛至媽祖大樓的戲台前「點戲」。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標擔任扶轎官，走過新港宮前、宮後、福德及大興等四個村莊大街小巷，祈求藉此安定民心，平安度過武漢肺炎疫情。

奉天宮董事長何達煌表示，今年年初開始武漢肺炎病毒肆虐，奉天宮開台媽祖特別指示，邀請境內眾神包含醫神保生大帝、藥王神農大帝、具有除疫消災的虎爺與王爺等神祉，一同出巡繞境賜福。

奉天宮表示，今年邀請日本最大佛寺群臨濟宗大本山妙心寺，小倉宗俊管長暨國際禪交流友好協會則竹秀南長老，第一次組成12人慶賀團，前來台灣參加新港奉天宮開臺媽祖駐台400年慶典，並且在起駕儀式中誦經祝禱，祈求世界和平及目前流行的武漢肺炎疫情平息，共同祈禱人民安康。

由翁章梁、何達煌以及顏清標等人點燃起馬炮後，鑾轎就會出廟繞境，奉天宮榮譽董事周振樹表示，奉天宮特有的習俗是在起馬炮三號炮施放後，神轎會沿襲傳統，由姓「何」的宗親扛至媽祖大樓的戲台前「點戲」。

何達煌表示，奉天宮媽祖正尊神像平日都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟遶境，元宵媽祖繞境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，經過時代的更迭、天災地變從來沒有停辦過，保存許多新港人的歷史記憶，已於2010年8月正式登錄為嘉義縣的無形文化資產。

奉天宮指出，除來自日本的貴賓，還有來自台灣各地的友宮台北松山慈祐宮、木柵忠順廟、西螺福興宮、竹南后厝龍鳳宮、新竹聖安宮、桃園紫龍宮、台中軍福宮、嘉義過溝建德宮、嘉義朝闕朝應殿、大甲鎮瀾宮、南方澳南天宮、新園玉賜龍喉宮等宮廟團體，預計將吸引近萬人參與此次盛會。

嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁（右四）及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右五）擔任扶轎官。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁（右二）及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左三）恭迎開台媽祖入轎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，多位長官前往參拜，祈求藉此安定民心，平安度過武漢肺炎疫情。圖／嘉義縣政府提供

奉天宮 武漢肺炎 嘉義
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

朴子配天宮元宵晚會今登場 國標小舞者攜金牌熱情演出

元宵系列活動趴趴走！新北燈會、台北燈節 還可到宜蘭看「走尪」

台南「大坑尾擔飯擔」元宵登場 遊客湧入：好有人情味

相關新聞

元宵吃飯擔驅除瘟疫 雲林萬人鑽動「呷平安」

中台灣規模最大的元宵節慶，雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境「吃飯擔文化節」，不受新型冠狀病毒疫情衝擊，今天下午在褒忠鄉田洋村...

台南鹽水蜂炮 王船等大炮城今晚出籠萬眾矚目

元宵節鹽水蜂炮，今晚炮城精銳盡出，信徒估計今天有100多座大小炮城將出籠，包括武廟路和文武街口大型王船炮城，西門路鹽水水...

新港奉天宮天上聖母元宵繞境 祈求安定民心

嘉義縣新港奉天宮今天上午8點舉行有300多年歷史的天上聖母元宵繞境活動，由嘉義縣長翁章梁及台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標擔任...

朴子配天宮元宵晚會今登場 國標小舞者攜金牌熱情演出

今晚元宵夜，嘉義縣朴子市配天宮往年皆依循傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」，今年因碰上武漢肺炎疫情嚴峻，廟方採購不到口罩，...

藏金閣拍賣會未受武漢肺炎疫情影響 檜木提燈秒殺

今天是元宵節，台南市環保局藏金閣2月份拍賣會熱鬧得很，10支手作檜木提燈與10個肖楠木手機架全都秒殺，主打拍賣商品也都賣...

台南「大坑尾擔飯擔」元宵登場 遊客湧入：好有人情味

台南市定民俗活動「大坑尾擔飯擔」今天登場，這是新化大坑里傳承上百年的元宵節傳統，不只有90歲阿嬤董玉梅傳承「鹹飯」傳承，...

台南行動醫院今起提供多項篩檢 市長黃偉哲籲定期健檢

台南市衛生局今天在永康區南大附中舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，提供成人預防保健服務與五大癌症篩檢，市長黃偉哲到場提醒市...

影/享受藍天白雲陽光！嘉義九華山地藏庵辦元宵寫生

嘉義九華山地藏庵今天舉辦元宵親子寫生活動，許多家長帶著小朋友到場寫生，享受藍天白雲、溫暖陽光，嘉義市長黃敏惠到場發送元宵...

英國來的台灣女婿愛台灣多元 熱情到嘉義展「木創藝」

嘉義市木育生活節活動今明2天及下周六日(15丶16日），在嘉義製材所園區舉辦木都市集，邀請手工木創業者丶店家結合手作、輕...

白杞寮平安繞境今展開 各庄子弟集結凝聚在地向心力

嘉義縣竹崎鄉內埔村白杞寮具200年歷史的傳統宗教文化盛事「白杞寮玉山岩五村十三庄平安遶境」今天上午9點至明天熱鬧展開，白...

台東元宵節／巴士乘客竟是「八家將」 畫面很cute！

今天是一年一度元宵節，台東市區舉辦各項元宵節慶祝活動，眾神明紛紛出來繞境，有趣的是早上出現一段可愛的畫面，一輛小巴士穿梭...

故宮南院元宵推限時尋寶活動 邀民眾集章兌換限量金幣

農曆正月15日為元宵節，也為台灣為帶動國內觀光產業，內政部在1977年核定每年元宵節為「觀光節」，配合觀光節，故宮南北院...

熱門新聞

衝臉書流量？ 「台北運動吧」午夜色情廣告連發引暴動

看公車消毒時聞消毒水 韓國瑜：確認漂白水與水的比例

大量色情影片引發網友圍觀！北市體育局臉書疑遭駭

台東元宵節／巴士乘客竟是「八家將」 畫面很cute！

泡湯旺季卻碰上防疫衝擊 礁溪訂房掉5成

大巨蛋環差送審闖關失敗 環評會要求1個月內補充修正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。