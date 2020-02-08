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戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

台南元宵活動多 黃偉哲鼓勵民眾參與

中央社 / 台南8日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報資料照片

台南市今天有多場元宵節相關活動登場，市長黃偉哲出席庚子年迎春禮元宵節活動時表示，雖然目前正在防範武漢肺炎疫情，但只要建立正確防疫觀念，參加戶外活動受到的影響不大。

台南庚子年迎春禮的祭天儀典先在東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式。黃偉哲與地方各級民代一路從東門城踩街至延平郡王祠。禮成後黃偉哲發放通寶及香火福袋給民眾，表達台南市政府對農業的重視；對文化首都更有承先啟後的歷史意義。

黃偉哲表示，目前正在防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，其實只要建立正確的防疫觀念，就會讓防疫工作做得更好、讓口罩夠用，也讓觀光相關產業活動受到最低的衝擊。今天的儀典如期舉辦，就顯示戶外活動是在安全範圍內。

他說，大家仍可踴躍出門參與府城元宵活動，晚上還有土城正統鹿耳門聖母廟煙火秀，還有鹽水蜂炮。大家一同祈求神明，保佑台灣早日脫離武漢肺炎感染的困境。希望過了元宵後，人人打起精神好好度過鼠年。

台南市文化局指出，「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動。雖然歷經日治至戰後，此項傳統古禮已中斷。台南市政府於民國106年復辦迎春禮，特別與保存迎春活動的土城正統鹿耳門聖母廟合作，除依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年的核心價值外，也結合廟方多元創新的相關活動。

土城正統鹿耳門聖母廟晚間則舉辦迎春牛、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮及高空煙火秀等相關民俗系列活動，舉辦已有超過30年歷史，深受各界肯定且具獨特性與文化特色。

武漢肺炎 黃偉哲 元宵節
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