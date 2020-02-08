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朴子配天宮元宵晚會今登場 國標小舞者攜金牌熱情演出

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
2020台灣扶輪盃青年標準舞世界公開賽中，朴子姊妹連線國標舞青少班學員創下佳績。圖／黃嫈珺提供

今晚元宵夜，嘉義縣朴子市配天宮往年皆依循傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」，今年因碰上武漢肺炎疫情嚴峻，廟方採購不到口罩，董監事會決定停辦，但晚間7點元宵燈謎晚會仍會照常在配天宮停車場熱鬧登場，在地舞團朴子姊妹連線國標舞青少班學員將參與演出。

朴子姊妹連線國標舞青少班學員，將國標拉丁舞的5項舞科組成1個團體表演，為了能在元宵節增添故鄉朴子市的熱鬧氣氛，學員們在春節期間犧牲假期勤奮練習，儘管因武漢肺炎影響，踩街遊行取消，仍不減少舞者們的熱情，將在今晚7點及7點半，分別於朴子市配天宮前及天公壇快閃演出。

嘉義縣議員黃嫈珺與夫婿國標舞老師翁仲德，近年積極指導縣內國中小學童免費學舞，更在上個月18日帶領舞者參加由台北愛舞舉辦的國際性國標舞賽事「2020台灣扶輪盃青年標準舞世界公開賽」，共匯集20個國家，300名選手前來參賽，朴子姊妹連線國標舞國標青少班學員創下佳績，一舉拿下5金、7銀、14銅。

黃嫈珺表示，在此賽事中，外國裁判就占了一半，很高興學員能拿下好成績，且賽事中的特別節目由主辦單位派出4組優秀的台灣代表隊為全場觀眾示範「兒童團體舞」，朴子姊妹連線國標舞青少班學員也獲邀演出，見學員登台演出時，黃嫈珺與學員家長看了熱淚盈眶，感動不已，黃嫈珺更喊出，未來會繼續努力，來自嘉義的「庄腳囝仔」也會出頭天。

黃嫈珺說，學員的表現深受朴子市鄉親肯定，北上參賽前更收到民眾熱情提供點心、贊助賽事當日的餐飲費，學員們也將今晚帶著得獎獎牌與鄉親分享喜悅，邀請民眾前來欣賞小舞者們帶來的精彩演出。

朴子姊妹連線國標舞青少班學員，將國標拉丁舞的5項舞科組成1個團體表演，學員們在春節期間犧牲假期勤奮練習，將在今晚於朴子市配天宮前及天公壇快閃演出。圖／取自朴子姊妹連線粉絲專頁

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