台南「大坑尾擔飯擔」元宵登場 遊客湧入：好有人情味

台南市定民俗活動「大坑尾擔飯擔」今天登場，這是新化大坑里傳承上百年的元宵節傳統，不只有90歲阿嬤董玉梅傳承「鹹飯」傳承，今天還有82歲阿嬤黃張玉親自擔飯擔到聖母廟前招待信眾，老當益壯年輕人都自嘆不如；大坑里長黃永源表示，105戶會準備用大灶蒸煮「鹹飯」及豐富料理，分成中午和黃昏招待民眾，讓大家吃免驚吃到飽。

新化大坑尾「擔飯擔」起源為因應大坑聖母宮元宵遶境，因山區幅員廣大，神轎及陣頭遶陣休息時，當地105戶居民，家家戶戶會準備在地食材烹煮成鹹飯、湯品等古早味料理，再以扁擔、竹籐編成的籃子，擔到聖母宮廣場，供應陣頭及民眾一同分享。

「大坑尾擔飯擔」每三年一科，元宵節吸引返鄉遊子及外地遊客上千人前往「逗熱鬧」，比過年還熱鬧，黃永源也說，「大坑尾擔飯擔」的意義有敬天、愛鄉、分享及團結，而且也是最好客的元宵活動，都是親自準備料理，還有羊肉湯烤乳豬等，還有人會準備綠豆湯、仙草等飲品，不少遊客愛上濃濃的人情味。

大坑里長黃永源為免古早味「鹹飯」失傳，在「大坑尾擔飯擔」活動前都會舉辦教學傳承，「鹹飯」是新化龍崎一帶山區地方美食，好吃的祕訣是要用大灶燒龍眼柴，用瓦斯爐和電鍋煮不出道地的風味，很多人等三年一科「大坑尾擔飯擔」，就是品嘗這道「鹹飯」美味。