台南行動醫院今起提供多項篩檢 市長黃偉哲籲定期健檢

台南市衛生局今天在永康區南大附中舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，提供成人預防保健服務與五大癌症篩檢，市長黃偉哲到場提醒市民要定期健康檢查，向民眾宣導武漢肺炎防疫重點。

活動結合藥師及中醫師公會會員，現場提供市民用藥安全、中醫諮詢服務，今天起將陸續在全市37區辦理，提升醫療資源使用率，今年各場次將在衛生局網站公告，民眾也可電洽各區衛生所詢問。

因應老年人口日增，行動醫院也新增「營養風險評估」，讓營養不良的長輩能接受專業營養師諮詢，另行動醫院也提供後續的轉診服務，「讓市民可以享有健康平等權」。

黃偉哲表示，台南市「行動醫院-全民健檢」活動自民國92年啟動至今已服務2000多場次，跑遍全市37區，除讓就醫不便地區居民能接受檢查，也希望藉活動宣傳民眾養成定期健檢習慣。