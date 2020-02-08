英國來的台灣女婿愛台灣多元 熱情到嘉義展「木創藝」

嘉義市木育生活節活動今明2天及下周六日(15丶16日），在嘉義製材所園區舉辦木都市集，邀請手工木創業者丶店家結合手作、輕食、文創50組攤位，來自英國的台灣女婿史帝文也帶妻子劉美芳到場擺設「Taiwanish」攤位，販售他的木質創作品，並直言愛台灣的多元熱情，台灣真的越來越好。

「木育生活節」2月1日到16日，在嘉義製材所園區推展「木育創生．木都生活」再造木都歷史現場，藉由展覽、市集推廣嘉義木都生活，來自嘉義在地業者阿良手工木創、木田創藝坊、古夜天工坊與嘉義市檜木燒烙協會等，以及許多木工藝創作者都到場擺攤，呈現個人的木質生活與創作品。

來自英國的史帝文說，他一直覺得英國生活有些無聊，30多年前就到澳洲冒險，回程發現身上還有多餘的錢，就來台灣走一圈，到台灣才感受到台灣人的熱情、生活多采多姿，返英1年、努力工作後，實在忘不了台灣的美好，決定來台灣工作，之後並認識妻子劉美芳。

劉美芳說，留學前到補習班學外語，史帝文對她「一見鍾情」，兩人婚後除了教書，就是四處旅行、看蛇、蒐集木質、藝品，史帝文利用空閒時間創作各種木藝品，過去長期都在高雄、從沒來過嘉義，得知嘉義有木育相關活動，立即報名參展。