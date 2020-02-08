聽新聞
test
0:00 / 0:00
白杞寮平安繞境今展開 各庄子弟集結凝聚在地向心力
嘉義縣竹崎鄉內埔村白杞寮具200年歷史的傳統宗教文化盛事「白杞寮玉山岩五村十三庄平安遶境」今天上午9點至明天熱鬧展開，白杞寮繞境是由各庄子弟自願參與，於遶境前夕就自發性集結團練歷代相傳的各式獅鼓陣、宋江陣、南北管及藝陣等，凝聚在地向心力。
廟方表示，整體遶境活動最值得保存及具有特色的傳統即是散布各庄的「傳統藝陣」，這些傳統藝陣有別於花錢外聘的商業陣頭，是源生在地，各庄子弟返鄉進行的傳統陣頭也增添遶境的多元性與豐富性。
遶境舉辦前夕，擔任整個遶境活動統籌協調角色的「爐主」必須走訪各庄藝陣進行「探館」，進行關心慰問的動作，廟方表示，早期的「探館」，是指各陣頭在開館後各自演練了一些時日，要想和其他陣頭互相觀摩切磋技藝，兩陣頭館主約定好時間即可進行。
如今白杞寮的「探館」，已演變成各藝陣集結團練時，爐主前來關心慰問團練的狀況，與人力物資需求，爐主也會送上涼水、點心、檳榔、菸酒請大家享用，展現「爐主」與各「緣首」、「藝陣」之間情義相挺，互相協力服務神明慶典的精神，更可增進庄頭間的互動，連繫彼此情感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言