白杞寮平安繞境今展開 各庄子弟集結凝聚在地向心力

嘉義縣竹崎鄉內埔村白杞寮具200年歷史的傳統宗教文化盛事「白杞寮玉山岩五村十三庄平安遶境」今天上午9點至明天熱鬧展開，白杞寮繞境是由各庄子弟自願參與，於遶境前夕就自發性集結團練歷代相傳的各式獅鼓陣、宋江陣、南北管及藝陣等，凝聚在地向心力。

廟方表示，整體遶境活動最值得保存及具有特色的傳統即是散布各庄的「傳統藝陣」，這些傳統藝陣有別於花錢外聘的商業陣頭，是源生在地，各庄子弟返鄉進行的傳統陣頭也增添遶境的多元性與豐富性。

遶境舉辦前夕，擔任整個遶境活動統籌協調角色的「爐主」必須走訪各庄藝陣進行「探館」，進行關心慰問的動作，廟方表示，早期的「探館」，是指各陣頭在開館後各自演練了一些時日，要想和其他陣頭互相觀摩切磋技藝，兩陣頭館主約定好時間即可進行。