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影/台鐵「永保安康」紀念套票捲土重來 永康站開賣

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
「永保安康」套票再度開賣，有民眾一次買數十套。記者周宗禎/攝影

台鐵「永保安康」紀念車票停賣6年捲土重來，上午在台南永康站開賣，主題「愛戀、愛你一生一世」，每套100元「限量7500套，上午11點已經賣超過4000套，雖然「每人每次限購5套」，不過有民眾一次購買數十套，台鐵也趁機把6年前沒有賣完的套票拿出來以每套20元清倉價販賣。

台鐵以車票起訖站名組合成「吉祥語車票」販售，最早的「永保安康」因電視廣告發想爆紅，紀念車票民國99年的「9999珍愛一世 長長久久」首賣5萬張，不到一天搶購一空，加印10萬張也不到2天就賣光，造成轟動，最後共賣了30多萬套。

之後台鐵推出多種版本，連年發行，直到2014年七夕推出「龍鳳套票」，還是有不少死忠鐵道迷收藏，但買氣欠佳，隨後停賣至今6年。

今年台鐵以西元2020年諧音「愛你、愛你」再度推出「永保安康」紀念套票，以賀卡形式設計，直立式中間對開；內頁則放置永康到保安、保安到永康紙版式車票各1張，有「情話留言板」及「愛的相片館」區，可以放照片及留言表達情意，站內有造型紀念章可蓋。

「永保安康」套票再度開賣，有民眾一次買數十套。記者周宗禎/攝影
「永保安康」套票再度開賣，現場提供蓋紀念章。記者周宗禎/攝影
「永保安康」套票再度開賣，有民眾一次買數十套。記者周宗禎/攝影
「永保安康」套票再度開賣，有民眾一次買數十套。記者周宗禎/攝影
「永保安康」套票再度開賣，設計相當精巧。記者周宗禎/攝影

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