影/台鐵「永保安康」紀念套票捲土重來 永康站開賣

台鐵「永保安康」紀念車票停賣6年捲土重來，上午在台南永康站開賣，主題「愛戀、愛你一生一世」，每套100元「限量7500套，上午11點已經賣超過4000套，雖然「每人每次限購5套」，不過有民眾一次購買數十套，台鐵也趁機把6年前沒有賣完的套票拿出來以每套20元清倉價販賣。

台鐵以車票起訖站名組合成「吉祥語車票」販售，最早的「永保安康」因電視廣告發想爆紅，紀念車票民國99年的「9999珍愛一世 長長久久」首賣5萬張，不到一天搶購一空，加印10萬張也不到2天就賣光，造成轟動，最後共賣了30多萬套。

之後台鐵推出多種版本，連年發行，直到2014年七夕推出「龍鳳套票」，還是有不少死忠鐵道迷收藏，但買氣欠佳，隨後停賣至今6年。