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元宵鹽水蜂炮熱鬧登場 下午3點起交管

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
元宵節鹽水蜂炮今晚最熱鬧，警方從下午3點起，將在在市道172線鹽水忠孝路段實施交管。記者黃宣翰/攝影

元宵節台南鹽水蜂炮今天進入重頭戲，由於適逢周六，預估將吸引大批人潮來犁炮賞蜂，警方今天下午3點起展開交通管制措施，要到鹽水的玩蜂炮遊客請注意。

鹽水蜂炮昨晚已先開跑，今天還有一天，今晚最熱鬧，今天下午3點起，台南市警局新營警分局將在市道172線鹽水忠孝路段、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入。172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區。

警方建議，車輛可停放地點或路段包括鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。駕駛人請勿將汽機車輛放於鹽水街道，避免遭蜂炮破壞或引發火災。民眾要注意防竊、避免於車內置放財物、證件。救護站設在鹽水衛生所、鹽水區圖書館、鹽水國小。

新營警分局在鹽水國小、學思園、福南宮等處所設置機動派出所，提供受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務。

鹽水蜂炮昨晚開跑，遊客全幅武裝玩蜂炮。記者劉學聖/攝影

鹽水蜂炮 衛生所 神轎
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