聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南「龍崎光節空山祭」意外成「最美山林燈節」明閉幕
台南市偏鄉龍崎區首次舉辦「龍崎光節-空山祭」奇幻藝術活動，網友稱讚是「最美山林燈節」，6周來遊客15萬人潮遠超過預期，原本春節連假結束落幕，不但延到明天元宵節後，今天晚上6點半還在竹炭故事館前舉行「草地音樂會」，年底也將續辦；不少網友得知叫好，不過這段期間在地的龍崎區公所50多名員工每天輪流加班充當導覽員、清潔工，相當辛苦。
主辦單位表示，今天適逢元宵節，晚間現場除有超應景的「光蟲小提燈」陪大家夜遊空山，6點半也將舉辦草地音樂會，邀請 開幕演出的音樂人吳青原及克里夫、小提琴手Crystal、 大提琴手「老頭」表演。
明天周日下午4點則加辦「龍崎生態與文史導覽」活動，在地達人牛埔里長陳泰祥帶大家探訪虎形山公園林木間的豐富生態與龍崎老街的在地歷史紋理，明天下午3點45分在竹炭故事館服務台旁開放現場報名，限額30名。
「空山祭」市府耗資700萬元委外規畫，去年12月21日開幕，原訂2月2日結束， 沒想到會場龍崎虎形山人潮洶湧，首次舉辦的龍崎空山祭雖遇上陰雨寒流、武漢肺炎疫情，依舊有大批民眾捧場，連非假日都有3千多遊客。
龍崎居民數不到4千，65歲以上超過27％是台南市人口最少最老的一區，這回請來年輕藝術家辛娟綺、陳雋中策展，原本空空如也的偏僻山區因巧思燈光布置，意外創造台南觀光新熱點，因活動空前成功，決定延展一周到明天2月9日；市長黃偉哲參觀後宣布續辦，期待「北鹽水、南龍崎、」成為台南兩大燈節年年南北輝映。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言