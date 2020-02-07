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鹽水蜂炮開炸！遊客湧入體驗「犁蜂炮」 越夜越刺激

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南鹽水蜂炮晚間7點從武廟出發，展開首日夜間遶境，火樹銀花照亮夜空。記者劉學聖／攝影

超刺激！台南鹽水蜂炮今晚7點開炸，鹽水小鎮入夜後開始湧入遊客，關聖帝君遶境隊伍整裝從武廟出發，40多座神轎分4條路線展開首日夜間遶境行程，廟方安排一座蜂炮城率先開炸，全副著裝的遊客一路跟隨神轎體驗「犁蜂炮」的刺激快感，沿途信徒約施放2、30座炮城，讓關聖帝君助長神威，今晚只是暖場，明晚元宵夜有上百座炮城齊炸，晚上九點在鹽水國中有鼠年行大運主炮城施放，點亮鹽水小城成「不夜之城」。

台南鹽水蜂炮為期2天2夜，相傳鹽水蜂炮活動起源於清光緒11年，當地發生疫情，死亡人數增多造成居民恐慌，便向關聖帝君祈求。經過神明的指示後，要在元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，進行遶境來驅除瘟疫，之後便成為鹽水小鎮的宗教慶典。

今年因遇到武漢肺炎疫情蔓延，台南市長黃偉哲祈求蜂炮能夠如傳統驅除瘟疫，讓台灣平安，早日脫離武漢肺炎。武廟也表示，關聖帝君除瘟疫的，來看蜂炮很安心；在鹽水人信仰中，認為蜂炮是越炸越旺，因此很多住戶會投入製作炮城，也吸引國際知名企業贊助主炮城，武廟今年也耗資300萬元製作神轎及花燈藝車等參與遶境。

武廟表示，今晚神轎隊伍分別前往北門社區、土庫聚落、橋南里竹圍尾、新營工業區一帶「採蜂」，信眾製作的炮城蜂炮會瞬間齊發，提醒民眾務必穿戴安全裝備，才能安全體驗「犁蜂炮」快感，也請不要擋在炮城前，以策安全，也讓炮城蜂炮順利施放，越放越旺，保佑台灣，神轎遶境行程要到明天凌晨1、2點才會回到武廟駐蹕休息。

鹽水蜂炮名列世界3大民俗慶典，2天的活動有2百多座炮城接力施放，今晚是鹽水蜂炮的前菜暖身，重頭戲在明天元宵節，明晚6點半神轎從武廟前出發遶境，神轎分成5條路線遶行，廟前將施放5座炮城，沿途遶境更會有上百座蜂炮城接力施放，包括龍護宮的太子爺蜂炮城、伽藍廟的八卦炮城等，還有金元寶、「王船」蜂炮城等，讓國內外遊客感受全球僅有的「蜂炮」饗宴。

台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮晚間7點從武廟出發，展開首日夜間遶境，火樹銀花照亮夜空。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激，還可看到有人揹日本國旗。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今晚震憾開炸，遊客湧入體驗犁蜂炮的刺激。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮晚間7點神轎從武廟出發，展開首日夜間遶境，吸引大批遊客湧入體驗犁蜂炮。記者劉學聖／攝影

神轎 遶境 鹽水蜂炮
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