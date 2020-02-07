木工師傅超創意 汽車廢棄座椅變成沙發
台南市環保局藏金閣木工師傅發揮創意，將回收來的汽車廢棄座椅，加上木質底座、扶手，成為具創意的客廳用沙發，讓人眼睛為之一亮。
一般車子報廢，座椅都是拆除皮件後，回收金屬材料，少有整個座椅回收再利用。台南市環保局最近回收到汽車的座椅，由於皮質仍完好，木工師傅靈機一動，就改裝成沙發座椅。師傅除了設置木質底座，並在兩側設置木質扶手，可放置物品，最有意思的是，座椅間仍保留置物盒，且可放置茶杯，很適合邊看電視邊喝茶，或當成家庭劇院座椅。
南市環保局表示，藏金閣內許多物件，都是木工師傅利用回收來的課桌椅創作，包括椅凳、小櫃子等，處處可見到師傅的創意與用心。8日上午9時要登場的拍賣會，也有用回收來廢棄木料，做成檜木櫃、電視櫃，不同檜木有不同的香味，很療癒。
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