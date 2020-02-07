走入偏鄉 奇美中醫師提供巡迴醫療照顧

奇美醫院推動「中醫偏鄉醫療計畫」，中醫師多年來走入台南大內區曲溪里、大內區石城里及安定區安定里等偏鄉，將全人醫療照護帶進鄉鎮，至今已服務3434人次的民眾。

71歲楊先生在3年前向奇美中醫部主治醫師李俞生求診，他表示已暈眩20多年，平常活動時易引發頭暈，伴隨耳鳴，怕冷且加重走路不穩，體瘦弱，睡眠不佳且多夢易醒，一進食就排便，經醫師先開7天藥，一周回診一次，症狀減緩。

後來楊先生解便時會出血，醫師建議他到西醫胃腸科接受大腸鏡檢查，後來回中醫部門診時，楊妻感謝李醫師有告知需檢查大腸，因為大腸鏡檢查確診是直腸惡性腫瘤，體重瘦到47公斤，最後決定隔年6月接受直腸腫瘤切除手術。

李俞生表示，楊先生手術後還有回到中醫門診，表示自己做完化療後出現食慾不佳的副作用，他以益氣養陰處方調理身體，後來精神體力都恢復許多。

奇美中醫部表示，偏鄉病人經常因醫療資源不足，疏於檢查與治療，透過醫師的提醒，讓病人及早進行必要的檢查治療，重獲健康是偏鄉醫療的重要功能之一。