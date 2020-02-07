兼顧麵包與愛情 財神廟徵百對伴侶 嘉義秘境過情人節

為迎接重新開放的「嘉義秘境」位在中埔鄉的落羽松森林及西洋情人節，歡喜財神廟今日上午盛大舉行「情人節與落羽松森林有約」活動，預告14日將舉行落羽松森林茶宴，徵求100對情侶或夫妻，搭配現場演奏的優美弦律中，牽手品味林間茶宴，感受阿里山下最浪漫的情人節。

中埔落羽松森林近年吸引諸多遊客到訪及前往此處拍攝婚紗，因緊鄰的134縣道狹窄，遭遊客車輛隨意停放後，導致交通混亂；免費開放1千多坪，種植約3百多棵的落羽松園區垃圾滿地，令林姓地主不堪其擾而封園。

鄰近落羽松森林旁的嘉義歡喜財神廟，於去年9月重新整修新安座，為了令充滿浪漫氛圍的落羽松森林能重新開放，在廟方與林姓地主溝通後，廟方主動擔任「義工」角色，每日定時派人前往園區維護清潔，並提供廟宇場地，供遊客就近使用停車場及洗手間。

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，在不影響森林原貌下，園區內增設垃圾桶及相關指示牌，並設置椅子供民眾在森林中，若拍照拍累了，還能小坐休憩。

石育鐘笑說，歡喜財神廟是求財聖地，情人節將至，期望前來落羽松森林感受浪漫氛圍的遊客，無論在象徵財富的「麵包」或愛情，都能有美好的結果。

上午活動中，嘉義縣長翁章梁於廟前分送情人節巧克力及玫瑰花，提前祝福民眾情人節快樂，接著步行至廟旁約50公尺的落羽松森林，享用由茶藝美學教師親自沖泡的茗茶，民眾能席地而坐邊品茶，邊享受由中埔鄉大有國小學生所演奏的小提琴樂曲。

翁章梁表示，落羽松森林本為私人土地，開放遊客參觀後卻造成大量垃圾及停車問題，因此關閉。在廟宇協助下，很高興在情人節前夕能再度開放，令此處再次成為旅遊打卡景點，社會與宗教能結合，共同參與公共事務，都是他所樂見。