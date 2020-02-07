肺炎防疫台南監獄也參與 研發防疫手工皂成本價供應

武漢肺炎疫情來勢洶洶，要防疫勤洗手也很重要，台南監獄因應防疫，研發兩款手工製作「抗菌精油皂」，以每塊50元成本價供應，希望幫助民眾勤洗手，一起防疫。

因手工製作費時，台南監獄目前每天只能夠生產約200塊，面對附近住戶已供不應求，有需求民眾可到台南監獄作業科登記，這款防疫手工皂只限疫情期間提供，疫情消失就不再製作。

「為了回饋社會，與大眾一起防疫」，台南監獄表示，工藝班收容人得知疫情後全力投入研製抗菌精油皂，提供協助居家防護，希望大家強化居家防護能力，使用最天然的抗菌產品。