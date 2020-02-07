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肺炎防疫台南監獄也參與 研發防疫手工皂成本價供應
武漢肺炎疫情來勢洶洶，要防疫勤洗手也很重要，台南監獄因應防疫，研發兩款手工製作「抗菌精油皂」，以每塊50元成本價供應，希望幫助民眾勤洗手，一起防疫。
因手工製作費時，台南監獄目前每天只能夠生產約200塊，面對附近住戶已供不應求，有需求民眾可到台南監獄作業科登記，這款防疫手工皂只限疫情期間提供，疫情消失就不再製作。
「為了回饋社會，與大眾一起防疫」，台南監獄表示，工藝班收容人得知疫情後全力投入研製抗菌精油皂，提供協助居家防護，希望大家強化居家防護能力，使用最天然的抗菌產品。
台南監獄表示，面對病毒疫情南監積極做好防疫，自營作業手工皂班收容人特別以天然抗菌茶樹及尤加利等精油為基底，添加乳霜粉、抗菌劑、尿囊素及高嶺土等配方，研發「抗菌茶樹精油皂」及「抗菌尤加利精油皂」來對抗疫情，秉持回饋社會，以成本價銷售。
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