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嘉南大圳動工百年 四方整合保存文獻

中央社 / 台南7日電

1920年動工的嘉南大圳水利系統，今年正滿百年，中央研究院、嘉南農田水利會、國立台灣歷史博物館及台南市政府今天簽署合作意向書，未來將整合保存嘉南大圳文獻。

「嘉南大圳文獻史料整理與應用」四方合作意向書，今天在台南市中西區的嘉南農田水利會簽署，文化部常務次長李連權、台南市長黃偉哲、嘉南農田水利會長楊明風、中研院人社中心地理資訊中心執行長范毅軍、國立台灣歷史博物館長林崇熙全出席見證，也為烏山頭水庫暨嘉南大圳開工百年紀念揭開序幕。

烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統於1920年（日治大正9年）動工，由台灣總督府委託八田與一規劃監造，歷經10年完工，動工迄今正滿百年。

這項水利建設大幅改善嘉南平原「夏雨冬乾」氣候條件造成的水資源不穩定問題，在搭配「3年輪作制」下，使嘉南平原成為台灣的大米倉。

日治當時除建設水利系統外，管理體系「公共埤圳官佃溪埤圳組合」同時於1920年創立，也就是嘉南農田水利會的前身，負責管理灌排系統，維持3年輪作制的運作。

嘉南大圳歷史文獻蘊藏豐富的工程圖資及公文卷宗，記錄嘉南大圳和水利會的歷程演變，是台灣水利史最重要的研究史料之一。

楊明風表示，水利會所藏歷史文獻橫跨一世紀，包括工程、人事及管理等業務紀錄，長年來僅做為內部資料，從不對外公開；這次簽署合作後，對水利會的文化資產保存或農田水利業務整理推廣上，都是重要的開始與突破。

水利會文件資料平常分散在各組室自行保管，水利會員工平時若有業務需要才會翻找查看，卻沒想到這些文件資料被中研院、台史博與文資處等視為重要文獻。

不過，嘉南大圳文獻數量龐大，又分散於水利會各管理處及工作站，目前台南市文化資產管理處已先行協助清點一批收藏於新營管理處的文獻，後續將配合啟動文獻數位化作業。

四方合作後的一連串計畫，包含文獻史料普查盤點、協助水利會進行文物保存管理、建置文獻典藏系統、文獻數位化、建置線上開放數位資料庫、文獻數位化成果結合地理資訊系統、教育展示推廣等，讓嘉南大圳迎向下一個百年。

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