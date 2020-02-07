疫情再嚴重也要追星 元宵晚會有人中午就打地舖佔位

大人忙著抗疫排隊買口罩，年輕人延後開學，大休疫情假也樂得輕鬆，今天有近10名年輕追星族，不在意疫情的威脅，遠從各方到雲林參加北港朝天宮的元宵晚會，且提前在中午就到舞台前打地舖佔位，這也是北港元宵晚會數十年來首見，引人注目，也顛覆了原本以為受疫情衝擊，觀眾會變少的想法。

2020雲林縣北港燈會將在今晚啟燈，主辦的雲林縣政府和北港朝天宮依慣例，在廟前舉辦元宵晚會，邀請歌手藝人駐唱表演，電視台今晚也才開始錄影轉播，不料接近中午，台工作人員正忙著搭設舞台設備時，就出現有幾位來自台中、嘉義、高雄的年輕人在舞台前排隊佔位，準備晚上追星，其中甚至有人遠從台北專程來的。

「少年人比大人排隊買口罩還辛苦！」鄰近商家看到年輕人頂著太陽，甚至打地舖佔位置就只為看偶像一眼，感到不可思議，因這種景場多半在都會區的大型演唱會才看得到，沒想到在鄉鎮的小型晚會，竟也會出現追星族，格外引人注目。

這場北港朝天宮廟口元宵啓燈晚會，將由綜藝節目名主持人楊繡惠搭檔許志豪主持，邀請知名歌手李千娜、許富凱、董育君、朱海君及陳零九等歌手熱情演唱。