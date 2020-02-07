防疫配天宮取消元宵燈花媽踩街義工戴口罩搓平安湯圓

明晚元宵夜，嘉義縣朴子市配天宮每年都會按傳統舉辦「燈花媽踩街嘉年華遊行」， 今年碰上武漢肺炎疫情嚴峻，廟方採購不到口罩，董監事會決定停辦，但花燈展及明晚燈謎晚會照常舉行，下午大批義工到廟前廣場戴口罩搓湯圓，明天早上煮平安湯圓，提供信眾吃湯圓保平安。

廟方日前公告徵求搓湯圓義工，中午大批義工以及放寒假回家大專生，忙準備湯圓原料，從浸米、A米到搓湯圓，全部手工自行製作，為防疫，義工全都戴口罩搓湯圓，明天上午8點到11點，煮湯圓發送，祈求樸仔媽祖平安湯圓，讓大家共享，免除疫情感染。

傳承逾200年「御賜燈花」燈花媽踩街遊行，碰上疫情取消頭一遭，雖取消踩街，配天宮前舊市公所前道路，廟方補助機關團體學校製作花燈，另市公所前也布置民俗風情花燈，入夜點亮美麗，明晚元宵夜賞花燈，明晚7點在配天宮停車場舉辦燈謎晚會，獎品豐富。

廟史記載，清朝嘉慶君遊台灣，王得祿將軍護駕有功，皇帝感念將王得祿拉拔長大兄嫂許氏，每年元宵都會邀請許氏到紫禁城觀賞燈花。嘉慶18年（西元1813年），王得祿為報答許氏養育之恩，呈奏皇帝敕封許氏為一品夫人，後許氏年事高，但燈花只在紫禁城才看的到，皇帝不忍許氏兩地奔波，同意王得祿在提督府燦結與皇宮類似的燈花。