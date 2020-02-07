台南電鍍廠排廢水汙染遭勒令停工不甩 環保局移送法辦

台南市歸仁區一家電鍍廠無視違規「停工令」繼續營業，台南市環保局今天表示，昨天會同台南地檢署、警方聯合稽查，發現業者未遵行停工命令，已違反水汙法第34條第1項不遵行停工命令，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或併科最高5百萬元以下罰金，全案移送台南地檢署偵辦。

這家電鍍廠去年10月遭環保局勒令停工，環保局發現近日仍有車輛進出持續作業，埋伏多日決定開罰。

環保局表示，去年7月查獲該廠以沉水式馬達將未經處理且含重金屬有害健康物質電鍍廢水，以塑膠軟管偷排至廠外溝渠，嚴重影響附近水體品質，並於去年10月完成調查程序，裁處勒令停工及函送地檢署偵辦。

環保局人員近日發現該廠仍有車輛進出，且該廠自來水表仍有用水紀錄，經多日蒐證，發現廠內仍有機器運作聲響，掌握確實跡證後聯合檢警埋伏，趁該廠大門開啟，人員迅速進入廠區蒐證，發現三座五金零件清洗滾筒正在運轉，產生作業廢水經由收集溝流至廢水處理設施。

環保局表示，雖廠內人員見狀為規避查緝，立即關閉電源，但已全程錄影，事證明確，該場明顯未遵循停工命令，人贓俱獲，現場由警方製作筆錄並移送檢方偵辦。

市長黃偉哲指出，維護大台南優質水環境是市府重點施政，市府團隊責無旁貸，違規廠家千萬不要以身試法，環保局會機動查緝，未來民眾若有發現河川異常，可撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。