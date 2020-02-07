彩繪平安燈 台江學子為家鄉祈福

台南市安南區海尾朝皇宮、社大台江分校結合在地高國中小學，舉辦2020年點亮台江─《大廟興學》平安燈會，鼓勵學子以藝術參與，彩繪平安燈，共同豐富台江美學生活。今年共有11所學校、200多位同學參賽，100多件精彩作品入選，即日起懸掛在朝皇宮天公埕，以藝術參與，為家鄉及親友祈福。

社大台江分校表示，大廟興學今年邁入第14年，在海尾朝皇宮等台江十六寮大廟共同推動下，營造一村一廟一樂團、一村一廟一學堂的學習型社區，特別是海尾朝皇宮為振興台江節慶文化，倡議在地燈會，每年結合在地高國中小學，以台江文化主題，鼓勵學子彩繪平安花燈，豐富台江元宵上元節的文化美學。

今年共有11所學校、200多位學生參賽，100多件精彩作品入選，再從中評選出大道公、浸水王爺及淵海佛祖獎及優選作品等34件，由海尾朝皇宮主委周金倉頒獎，鼓勵也肯定這些學子，持續以藝術創作，共同參與大廟興學，一起來彩繪美麗的台江新家園。

社大台江分校指出，《大廟興學》平安燈會主題，以「村廟學堂」、「大殿音樂會」、「台江流域學習」、「台江山海圳綠道」走路淨堤為主題，表現「台江就是一所學校」的美麗與希望，彩繪創作成平安花燈，共同畫出台江就是一所學校的新願景。