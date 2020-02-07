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因應武漢肺炎防疫 成大醫院關門診大樓汽機車停車場
因應武漢肺炎防疫，成大醫院今天宣布將從2月10日關閉門診大樓來賓汽、機車停車場，同時封閉由小東路轉進的3號門，不再提供進出。成大醫院提醒就醫民眾，多利用公共交通工具或計程車到院。
成大醫院表示，為了紓解門診大樓勝利路旁2號門的就醫人潮、車潮，面向小東路的1號大門將重新開放進出，開放時間為周一到周五的上午8時至下午5時；車輛可以直接開上引道至大門口，但就醫民眾下車後車輛須立即離開，需搭乘計程車離院者，可從2號門搭車。
另外，連通門診大樓與住院大樓之間2樓的天橋也將同時關閉。成大醫院呼籲，民眾盡量減少進出醫院的次數，以降低感染風險 。
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