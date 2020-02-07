台南鹽水蜂炮登場 元宵增開38班次區間公車
台南鹽水蜂炮今天啟炮，武廟神轎開始繞境，元宵夜將進入最高潮；台南市政府交通局宣布，明天將增開38個班次往返區間公車，讓遊客進出新營火車站和鹽水時更便利。
台南市政府交通局長王銘德今天指出，鹽水大眾運輸便利，現有大台南公車棕幹線、棕1、棕2、棕3及公路客運7407、7408、7410等路線行抵，元宵節晚上6時35分起更增開棕幹線「新營火車站-鹽水」區間公車往返38個班次，尖峰時段約10分鐘至15分鐘1班，末班車是元宵隔天凌晨1時從鹽水發車到新營。
配合元宵管制，交通局將在蜂炮會場周邊「忠孝、南門路口」、「忠孝、月津路口」2處設置臨時站位，當天有8條路線共202個班次往返新營火車站及鹽水蜂炮現場。
交通局人員表示，鹽水蜂炮是台灣極具代表的民俗活動，希望遊客多「搭公車看炮城」，免去塞車、找停車位之苦。另外，遊客使用電子票證搭乘，更可享基本里程8公里免費優惠，價廉又方便。
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