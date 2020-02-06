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嘉縣環保局查獲非法棄置案達上百件 呼籲民眾即時通報

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣歷年接獲環保案件以廢棄物棄置案件最為棘手，嘉義縣環保局近半年透過平台接獲民眾陳情、自行巡察及警察機關查獲通報稽查的非法棄置案件多達100餘件，其中廢棄物棄置種類與數量較為重大案件有33件。

環保局指出，此33件棄置地點多在水上鄉佔15處，東石鄉佔3處，1月時於水上鄉道路邊坡處，朴子市及太保市農地發現遭棄置大量混凝土及裝潢廢料等物，不肖業者未取得核准清除、處理許可文件下，逕行清運廢棄物棄置在人煙稀少及地處偏僻的地方，從中謀取獲利。

近年來棄置廢棄物犯罪手法從隨意棄置，逐漸轉以承租廠房、空地堆置及掩埋，企圖隱匿非法行為，轉嫁地主或屋主承擔棄置廢棄物清除責任，增加執法人員查緝困難。

為有效遏阻非法廢棄物棄置行為，環保局108年與檢調警環成立「嘉義區重大環保案件檢警環連繫平台」，環保局除設置連繫平台，104年結合遠端監視系統輔助查緝作業，有效即時掌控非法棄置場址。

截至108年度環保局已採購42組設備，安裝28處常態棄置點及可疑棄置路線，104年至108年共查獲161輛車有非法棄置廢棄物行為，查獲棄置數量以新港鄉為最多，高達77件，已依違反廢清法第27條告發處分，罰款金額1200至6000元。

嘉義縣環保局掌握多起相關線索，將結合南區督察大隊、保七大隊及警察人員擴大追查行為人，經查獲將依廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，民眾若發現不肖業者非法棄置意圖和行為，請立即通報環保機關或檢警協助辦理，共同守護家園，環保局公害陳情專線0800-066666、05-3620808或撥110。

廢棄物 嘉義 警察
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