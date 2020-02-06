打通最後200公尺路 後壁「宜津路」等20年終動工

打通最後200公尺路，台南市後壁區「宜津路」苦等逾20年後，在前立委葉宜津等人奔走，今上午舉行動工儀式，預計今年6月底完工，逾200多名老農民上午開心人手一炷香參與，笑稱這是最實際的禮物。

位於後壁區上茄苳平交道旁的「宜津路」長約1公里，其中中間一段約200公尺因地主未同意延宕20年，附近農民載運農產品得繞路穿越平交道險象環生，前立委葉宜津與上茄苳里長黃崑茂、後壁區長翁振祥等人多年來爭取曙光

黃崑茂表示，去年10月召開里民大會時，里民再度反應，經與地主溝通後，終獲地主無條件提供同意書，經市長黄偉哲及葉宜津繼續向農委會爭取到相關經費500萬元。

台南市副市長許育典、葉宜津、翁振祥、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、張世賢服務處人員今天出席參加動土典禮，也請來在地大廟顯濟宮保生大帝祈安，200多位里民共襄盛舉。