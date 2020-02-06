斗六鐵路立體化達127.44億 雲縣府邀交通部鐵道局會勘
為打開雲林斗六市交通及整體發展，雲林縣政府積極推動斗六市區鐵路高架化計畫，交通部鐵道局、國家發展委員會、行政院主計總處等單位今天到雲林勘查，中央官員允諾啟動審查可行性研究計畫。
縣長張麗善說，斗六市區鐵路立體化計畫為地方民眾共同期望，總經費達127.44億元，地方配合款就要26.93億元，去年12月2日提送斗六鐵路高架化計畫案，獲雲林縣議會分年編列計地方配合款，並在去年12月23日提送交通部辦理後續審查。
副縣長謝淑亞、縣府工務處長汪令堯、斗六市長林聖爵等人今天到斗六火車站視察；汪令堯表示，斗六鐵路高架化方案工程北起生文化路633巷北側、南至長林路南側，全長8.75公里。
他指出，鐵路立體化將消除9處平交道、3處陸橋、2處地下道等交通瓶頸，並建議增設雲林縣政府簡易站，縣府將依據今天會勘結果修正，全力爭取讓計畫儘速審查通過。
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