斗六鐵路立體化達127.44億 雲縣府邀交通部鐵道局會勘

網路上流傳一張超猛的點燈照，有人在台南開基天后祖廟裡點燈，一字排開點燈的對象分別是安倍晉三、蘇貞昌、蔡英文、習「進」平、唐納川普，廟方表示是真有其事，不是惡作劇，也不是廟方自己點的。

2020-02-06 14:25