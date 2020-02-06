開學延後波及有機菜農 台南農業局推團購

因應武漢肺炎防疫，高中職以下學校延後開學，但部分台南農民生產的有機蔬菜面臨採收後無法供應學校營養午餐。台南市農業局今天指出，已積極媒合通路並鼓勵團購。

台南市政府農業局指出，台南市轄內主要供應學童營養午餐的有機農業經營業者，以新北、台北、桃園、台中、高雄、屏東及台南等地學校為主，每週供應量超過15公噸。

台南市農業局指出，因營養午餐食材收購規格與一般零售通路不同，且菜價較慣行農法來得高；在冬季蔬菜量充沛的情形下，轉移至其他通路比較困難。已有部分農友忍痛耕鋤、或捐助慈善團體及弱勢家庭。

台南市農業局指出，市長黃偉哲已指示積極協助洽談通路。市府與農糧署南區分署鼓勵各公司行號、機關團體、團膳業者優先購買在地有機食材外，也鼓勵團購方式。每箱10公斤統一售價新台幣700元，鮮採現送至指定地點。

台南市農業局指出，最近也尋求國軍副食單位採購、以及請農委會補助價購，希望協助農友度過危機，並讓更多民眾有機會能吃到台南在地有機食材。