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影／消毒酒精也缺貨 藥師：可試試看二氧化氯

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林藥師公會常務理事許仁厚建議，民眾若買不到酒精想消毒，可以試試含有殺菌作用的二氧化氯的市售漱口水應急。記者李京昇／攝影

口罩實名制今天上路，各地藥局出現買口罩人潮，每人每周限制兩片口罩，許多人擔憂不夠用，想噴一些酒精延長口罩壽命，但武漢肺炎進入高峰期，消毒酒精也難買；雲林藥師公會常務理事許仁厚則建議，可以試試含有殺菌作用的二氧化氯的市售漱口水應急。

雲林今天各個藥局，都出現排隊買口罩的人潮，各藥局人員馬不停蹄販售給民眾，許仁厚也在藥局民口，教導民眾正確衛教觀念，希望大家能普及正確防疫觀念，不要恐慌搶買口罩。

許仁厚說，現在人人自危，但台灣疫情控管得宜，也沒有傳出社區感染，健康的人其實不用佩戴口罩，除非要出入醫院或有咳嗽、流鼻水等問題才需要戴口罩。

他表示，最近許多民眾也在搶買酒精要消毒，或是希望在買不到口罩情況下，用酒精消毒來延長口罩壽命，但酒精刺激性較高，且銷售通路目前難買，因此他建議可以使用有二氧化氯成分的漱口水來替代酒精消毒。

許仁厚說，像這類的漱口水不僅可以清潔口腔，平時還可以用在環境衛生，比如小孩子的玩具，也可以二氧化氯來簡單消毒，他也呼籲民眾作息正常、勤洗手，提高免疫力才是最佳的防疫，不用一窩蜂跟著買口罩或酒精。

口罩實名制今天上路，雲林多家藥局今天湧現排隊人潮。記者李京昇／攝影

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