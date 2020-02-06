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校舍太小人太多 民雄國小幼兒園今擴建動土

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄國小附設幼兒園今天上午舉行附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程動土典禮，期望能為國家未來主人翁提供更廣大的上課空間。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄國小附設幼兒園今天上午舉行附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程動土典禮，期望能為國家未來主人翁提供更廣大的上課空間。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄國小附設幼兒園位於民雄行政及交通中心樞紐，隨著班級數增加、幼兒活動空間受限，校舍不足使用，嘉義縣政府今天上午舉行附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程動土典禮，親切的貓咪主題建築，期望能為國家未來主人翁提供更廣大的上課空間，讓嘉義孩子贏在起跑點。

嘉義縣政府表示，縣府從前瞻基礎建設計畫中爭取經費3900萬元為民雄國小幼兒園擴建教室，教室主體規畫以民雄的舊地名打貓，建造成貓咪主題的建築，不僅讓幼童多份親近感，預計將興起一股觀光打卡熱潮。

嘉義縣政府表示，民雄國小附設幼兒園擴建教室預定興建三樓共343坪，可容納3到5歲幼兒五個班共150人、2歲到3歲幼幼班一班16人，一、二樓則擴建6間幼兒園教室，三樓設置1間社區共讀站，完工後將可提供更優質的幼兒學習環境，以及學童、社區居民嶄新的閱讀空間。

嘉義縣長翁章梁表示，民雄國小附設幼兒園鄰近「民雄工業區」及「頭橋工業區」，就業人口眾多，附近還有多所公私立大學、演藝廳，與學校生活圈相互連結，生活機能高，民雄預計建造的鐵路高架化及航太基地，勢必能帶動地方發展，縣府未來會更努力跟強化這裡的基礎教育及公共措施。

立委陳明文表示，學校及社區都很關心小孩的起跑點，對於幼兒教育也相當注重，他會再向中央爭取經費，擴建教室、也新建社區共讀站，讓學校與社區做連結，共同關心教育。

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