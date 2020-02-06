北港朝天宮除疫息災法會 增天數、加僧團為全球祈福

北港朝天宮擴大舉辦上元除疫息災梁皇大法會，從3天延長為10天，為全球武漢肺炎祈福。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港朝天宮每年的上元普度法會原只有3天，為幫全球疫情祈福，今年擴大規模為「息災梁皇法會」，誦經的高僧僧團增至20人，法會延長為10天，祈求海內外民眾都能安度疫情高峰期，息災大法會今天登場，來自全國的祈安進香團也絡繹不絕，更有不少公司行號特組團前往朝拜，期能儘早度過疫情寒冬，人人長保健康。

朝天宮副董事長蔡輔雄已年屆七旬，但仍代表廟方參與法會，祈誦跪拜，他說，朝天宮每年的上元節（農曆正月15日）、中元節（農曆7月15日）、下元節（農曆10月15日）都會請來各地法師舉辦祈安法會，若遇有重大災難或疫災，才會擴大舉辦法會規模。

蔡輔雄說，目前武漢肺炎席捲中國，包括台灣及全球各地都傳出疫災，因而廟方決定擴大舉辦上元法會，請來會常法師率領各寺僧侶組成僧團，且將原本3天的法會延長到10天，同時除了媽祖，還恭迎天官、地官及水官的三官大帝、觀音菩薩等神明進駐法壇，擴大舉辦梁皇寶懺大法會，每天誦經長達12小時，為全球眾生祈福，祈求離災平安。

今天清晨6時法會登場，朝天宮董事長蔡咏鍀及兩位副董事長林欽停、蔡輔雄隨著僧團誦經跪拜，為全民祈福，蔡咏鍀說，媽祖仁愛濟世，為民祈福除厄，護佑四方，過去包括921、高雄氣爆等國家重大災難，朝天宮均舉辦息災梁皇大法會，這次武漢肺炎造成對岸嚴重災情，台灣也傳出疫病，人心惶惶，此時需要宗教安撫民心，共同對抗疫情，祈求眾神保佑全球早日遠離疫災。