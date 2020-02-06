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嘉義青農「北海道流」改裝車 青花菜採收快了4倍
嘉義縣青農協會會長陳育旗與一群青農夥伴，在冬季裏作期，首次配合蔬菜供應穏定政策，投入冷凍加工青花菜的契作生產，參考日本北海道作法，自行改裝一台小型曳引機車架，克難式成為「半自動採收搬運車」，一舉提升4倍採收效率，從每天採收2噸，增加為每天採收8噸。
陳育旗與團隊另一青農農劉信男，因為首次採收大面積種植，發現若使用傳統人力輪式台車，耗工又效率不佳，且集貨期的時間過長，採收後由田間運至加工廠的時間若過長，青花菜會因為產生田間熱而影響品質。
因此在農曆年後，陳育旗與劉信男共同參考日本北海道作法，自行改裝一台小型曳引機的車架，克難式的成為「半自動採收搬運車」，一舉提升4倍的採收效率，從每天採收2噸，增加為每天採8噸。
今年初試種植冷凍加工青花菜栽培面積達11公頃，預期明年可逐步擴大契作面積，更希望未來能引進國外的「人機協同採收用作業農機」，提高採收效率。
縣政府前農業處長林良懋參觀後大為讚賞，稱讚青農巧思創意，用空拍機拍攝記錄，這部「克難式半自動採收搬運車」，田間採收搬運情形。
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