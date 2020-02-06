防病毒「疫」起來！吳鳳科大免費贈送具消毒除菌水

嘉義縣私立吳鳳科技大學校長蔡宏榮（左五）今天上午邀請附近各村村長到校了解除菌水的使用方法及功效。記者陳玫伶／攝影

隨著武漢肺炎疫情延燒，嘉義縣私立吳鳳科技大學免費發放由水、食鹽解離製成具消毒、殺菌及除臭功能的次氯酸除菌水，今天起至本月20日，每周一至周四上午11點及下午4點兩時段，於嘉義市培元長青關懷協會及吳鳳科大警衛室提供每梯次10公升的除菌水，每位民眾可自備不透光瓶最多取用200毫升原液。

吳鳳科大餐旅管理系主任張宏德表示，除菌水有安定性高、瞬間除臭、環保、使用方便以及瞬間滅菌等優點，pH值為9，屬弱鹼性，民眾拿到除菌水之後，需做等比例的稀釋，例如清潔生鮮蔬果可以一杯原液加上39杯自來水進行稀釋，浸泡30秒再過飲用水即可食用，除此之外也可製成乾洗手以噴霧方式使用。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，一般消毒抗菌產品直覺會想到酒精、漂白水，面對這次的武漢肺炎疫情，學校希望除了加強校園消毒防疫外，也應為社會責任盡一份心力，吳鳳科大自107學年與大聯合環控股份有限公司合作執行教育部「大學社會責任實踐計畫」就開始協助社區建立食安觀念，推廣除菌水。

大聯合環控股份有限公司總經理賴峰璋表示，除菌水的製作方式是使用50克食鹽加上5000克的水先製成食鹽水，再倒入解離機器約30分鐘就能完成，因為在日光照射下會變回食鹽水，因此平常存放須裝入不透光瓶中，最佳有效期限建議7天之內。