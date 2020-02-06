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林志玲認養婚禮花園 來台南分享她的超閃幸福
台灣第一名模林志玲去年底在台南市美術館順利完成終身大事，人美心也美的她在婚禮過後，最近決定捐款永久認養婚禮現場大榕樹下的花圃，而館方命名為「志玲姐姐幸福花園」，希望把志玲姐姐的愛分享給大家。
據了解，美術館1館中庭大榕樹下，本來是空無一物，林志玲舉辦婚禮時親自選購了許多的花草安置，婚禮過後沒多久又表達了希望能夠永久認養花圃的意願，不希望在原來的花草枯萎之後又回復一片空無。
館方表示，林志玲對花草很有研究，親自挑選、依台灣的季節更換夏堇、矮牽牛、小花紫薇、藍雪花、火鶴、洋桔梗、瑪格麗特、聖誕白雪、粉白九重葛、常春藤等十種花朵盆栽，民眾只要到館內參觀就能隨時在中庭看到繁花似錦。
花圃前還有林志玲親筆簽名的告示牌，定名為「志玲姊姊的幸福花園」。
花草是委托給園藝公司定更換，每年的收費大約20萬元。
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