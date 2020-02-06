防疫「雞不可失」 佛心老闆送2200隻給家扶戶

雲林食品公司老闆大發佛心送兩千多隻土雞給受扶家庭進補，養好體力對抗疫情。記者蔡維斌／攝影

「燉當歸或人參，可增加疫疫力....」雲林家扶中心今天像菜市場一般熱滾滾，很多人搶著買口罩，但有人認為與其搶口罩，不如增強自己免疫力，雲林縣佛心食品公司老闆吳裕田，今天送來2200隻愛心雞，全縣一千多戶受扶家庭，每戶兩隻土雞，帶回家補補身子，好能對抗武漢肺炎。

生產滴雞精的雲林縣昇樺食品公司老闆吳裕田長期來投入家扶扶助工作，除擔任志工，也是家扶委員，凡有任何家扶公益活動，都可見他的身影，尤其他熱愛攝影，多年來用鏡頭寫下無數感人故事。

近來武漢疫情造成人心惶惶，許多人搶著買口罩，但吳裕田認為與其跟著大家一窩蜂搶買口罩，不如把自己身體養好養壯，有足夠的抵抗力，就不怕病毒傳染，於是，他大發佛心，一口氣捐贈2200隻雞給雲林一千多戶受扶家庭，每戶兩隻雞。

吳裕田說，抗疫專家也說，這段疫情期間，攝取更多營養、多運動，提升免疫力，才有足夠體力對抗疫病，原本在過年前就想送給大家作年夜飯之用，如今剛好遇上疫情，全家多吃營養，增強抵抗力最適宜，所以他加碼每戶送兩隻雞，希望多少有助於弱勢家庭的抗疫能力。