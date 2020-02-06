登山健行對抗疫情 西拉雅風管處推薦多條步道還可泡湯

面對疫情不要慌，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處邀請大家走出戶外登山、健行，除了強健身體，還可以對抗疫情。邀請國內外遊客走出戶外到西拉雅國家風景區景點及登山步道走走，如梅嶺梅峰古道、南化烏山步道、中埔石硦步道及白河大凍山步道，多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。

西拉雅風管處表示，因應新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情可能影響遊客旅遊興致，西拉雅國家風景區管理處全面啟動防疫措施，轄內各遊客中心及旅遊資訊站已全面做好防疫準備。

西拉雅管理處處長許主龍表示，年前管理處已在轄內中埔、南化遊客中心及大埔、嶺頂、梅嶺、八田旅遊資訊站全面啟動防疫措施，提供國內外觀光客耳溫槍及乾洗手液（酒精）服務，同時針對遊客常接觸設施加強消毒，並請第一線服務人員配戴口罩，提升自我保護機制，營造安全、友善、健康的旅遊環境，請遊客不用過度恐慌，出外旅遊可以就近到遊客中心進行洗手、量體溫等防疫措施。

前一陣子寒流來襲，到關子嶺泡湯最舒服，泡完湯還可以到東山喝咖啡、參加一年一度的國定重要民俗活動─「東山迎佛祖」，跟著佛祖走進一條鮮為人知的百年香路，感受特殊的文化風情。

另外西拉雅風景區的台南市新化區也入選2020經典小鎮，邀請大家到新化探索小鎮在地風情、到新化林場登山、健行，再到新化老街大啖小吃美食，享受美好的春日時光。

西拉雅管理處強調，轄區各遊客中心及旅遊資訊站平日即落實管理6S措施，以整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）及安全（SECURITY）六大面向建構舒適安全及友善便利的旅遊環境，請遊客放心前來旅遊。