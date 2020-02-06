這個廟宇點燈超猛 五位大人物一字排開

網路上流傳一張超猛的點燈照，有人在台南開基天后祖廟裡點燈，一字排開點燈的對象分別是安倍晉三、蘇貞昌、蔡英文、習「進」平、唐納川普，廟方表示是真有其事，不是惡作劇，也不是廟方自己點的。

位在台南市中西區自強街巷內的天后祖廟香火旺盛，特別是新春期間，到廟內點燈的民眾相當多，最近眼尖的民眾發現，廟內點燈的牆面上，一字排開這些「大人物」，不少人還拍照留念，也有人上網分享，「實在太猛了」

廟方表示，這是最近有人到廟內點燈，一口氣幫這五個人一起點，點燈的人付了1500元，點一盞燈一年是300元，點燈的人同時並沒有幫其他人或自己點燈，廟方只負責謄寫名字，並沒有多問。其中「習進平」可能是「習近平」的誤寫，但廟方是照點燈人所寫的謄在光明燈上。