親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

好學橘／丁博慶 與山結緣一輩子

2020-02-06 00:00聯合報 記者邵心杰／台南報導

丁博慶（左一）協助台南市新營青商會每月登山活動外，並為機關團體代訓志工，傳承安全...
丁博慶（左一）協助台南市新營青商會每月登山活動外，並為機關團體代訓志工，傳承安全正確登山知識。 圖／丁博慶提供
分享

「這輩子與山結緣了！」今年62歲的前台南縣政府秘書丁博慶，自台南縣市合併升格當天退休迄今9年多，他從學生時代就愛上爬山，退休後更有時間瘋爬山，還取得高山嚮導、高山導隊執照，把登山知識的傳承當做畢生志業，曾擔任中華民國山難救助協會副主委的他，這些年來南北奔波演講爬山的好處與注意事項，為機關團體代訓志工。

丁博慶大學時加入登山社，在前輩教誨下敬山，尤其對大自然無形力量，更必須保有顆謙卑的心，因為大自然變化無窮，他提到多年前，彭姓好友一行5人由領隊帶領爬南一段縱走，其中原定2天的行程，計畫在卑南主峰紮營，但因氣候轉變，臨時改以輕裝上山方式，期趕在一天內完成，結果因氣候惡劣，5人受困，最後包括友人在內共2人因裝備不足耗盡體力死亡，除感到遺憾，更加敬畏大自然的無常。

丁博慶表示，他入山前，一定都會向山神報告「打擾各位了」，即便你體力、裝備、負重及經驗等都沒問題，甚有200%的把握，但入山後，仍得把主導權交出來，對所處的大自然察言觀色，體認它所傳遞的訊息，否則恐怕連性命都沒了。

丁博慶雖無心專攻台灣百岳，卻已爬過80多座，第一高峰玉山就爬了20多趟，合歡山更爬了30多趟，日本富士山、東南亞最高峰馬來西亞沙巴神山也盡在腳下，這些年來，陸續前往尼泊爾、印度及西藏朝聖之旅，瞻仰聖母峰也是他畢生的願望。

丁博慶自行編撰「安全登山手冊」，7年多來已修訂5版、發送1萬3000多冊，傳承登山知識外，他希望，今年6月前完成第6版，更期待每個人面對大自然都能有顆敬畏的心。

馬來西亞聖母峰縣市合併

延伸閱讀

可愛短耳鴞農田掛網 金門動保團體野放重返大...

中毒7黑琵醫治康復 重返大自然

以謙卑之心勇往最高峰 62歲丁博慶：「這輩...

7隻中毒黑面琵鷺救援成功 布袋濕地野放大自然

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢肺炎恐衝擊農產外銷 黃偉哲：鳳梨產銷超前部署

2020-02-05 19:20

麥寮美生菜銷中東 沙國吃得到

2020-02-06 00:06

嘉市推學生健康護照 吳鳳科大贈送防疫包

2020-02-06 00:05

嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

2020-02-05 19:55

台南一中師生訪日本女子高校 雙方戴口罩相見歡

2020-02-05 19:20

嘉市上千個鼠來寶小提燈免費送 排隊人龍綿延不斷

2020-02-05 19:19

口罩難到的台南偏鄉 民代80個關懷據點發5千片文宣口罩

2020-02-05 19:19

憂連線系統恐當機 雲林縣藥局怕無法準時販售口罩

2020-02-05 18:51

嘉市國華水上世界暫停營業 引發消費者憂心

2020-02-05 18:40

闢西港外環道 南市府：已兼顧兩全

2020-02-05 18:34

成大會館辦公益 讓身障青年體驗飯店房務工作

2020-02-05 18:16

實名制明上路 黃偉哲設2地圖讓民眾即時查藥局口罩庫存

2020-02-05 18:03

武漢肺炎增溫 中醫師：服中藥和穴位按摩保養

2020-02-05 18:02

吳鳳科大超暖心 為自主管理師生準備「防疫包」

2020-02-05 17:29

因應鹽水蜂炮龐大車流 周六下午交通疏導管制

2020-02-05 17:28

慶祝元宵節 立委陳亭妃送800個可愛錢鼠花燈

2020-02-05 16:46

台南市鹿耳門聖母廟2月8日放煙火慶元宵 警方將交管

2020-02-05 16:06

搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光

2020-02-05 15:52

衝動購物商品延續生命 中埔在地青年辦無用市集

2020-02-05 15:46

武漢肺炎防疫嚴峻 嘉義長庚醫院即日起關閉室內停車場

2020-02-05 15:44

表揚麻豆文旦農 黃偉哲：疫情延燒農產品銷陸恐受影響

2020-02-05 14:33

寒冬催花紅 六甲落羽松、波斯菊爭艷

2020-02-05 14:17

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

運送至挪威「末日地窖」亞蔬中心寄送749種原

2020-02-05 11:59

再傳佳音！麥寮美生菜外銷20噸 沙烏地阿拉伯也吃得到

2020-02-05 11:46

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

2020-02-05 10:59

鹽水蜂炮周五、六登場 犁炮城全副武裝這樣穿

2020-02-05 10:55

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

南市1救護車配2防護衣 議員籲升級

2020-02-04 23:32

寒假延長 愛心午餐不中斷

2020-02-04 23:30

教師甄試延後？ 南市周五公布行事曆

2020-02-04 23:30

黃偉哲：公幼兒童口罩 將增供給

2020-02-04 23:27

雲林蒜頭結球小 縣長邀專家診斷

2020-02-04 22:55

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01
看更多

熱門文章

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

2020-02-05 15:15

實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

2020-02-05 16:32

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

2020-02-05 14:33

桃園議員幫供應商安排場地 服務鄉親原價買酒精

2020-02-05 12:08

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

2020-02-05 21:24

武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

2020-02-05 11:22

武漢肺炎延燒 基隆市府：要求廟口夜市攤販全戴上口罩

2020-02-05 17:02

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

口罩買不到飯店業自危 台東業者嘆：猶如細姨兒

2020-02-05 17:11

台中蚵仔竂125戶遭訴拆屋還地 市府：尊重司法

2020-02-05 16:30

台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物

2020-02-05 14:17

花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫

2020-02-05 11:33

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大

2020-02-05 17:00

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44

化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收

2020-02-05 14:01

免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行

2020-02-05 10:28

羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精

2020-02-05 17:11

250片限量口罩到貨了 桃園藥局趕工作號碼牌

2020-02-05 18:25

口罩難到的台南偏鄉 民代80個關懷據點發5千片文宣口罩

2020-02-05 19:19

搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光

2020-02-05 15:52

說好的200口罩只來199 社區藥局拍照存證怕影響作業

2020-02-05 19:30

影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

2020-02-05 10:59

基隆推七堵、暖暖旅遊手冊 多吸芬多精探山城秘境

2020-02-05 13:44

公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪

2020-02-05 12:52

台中捷運首發燈會限定悠遊卡 2月10日線上開賣

2020-02-05 14:24

讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08

公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理

2020-02-05 12:07

通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

2020-02-05 16:16

社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

2020-02-05 16:43

鹽水蜂炮周五、六登場 犁炮城全副武裝這樣穿

2020-02-05 10:55

實名制明上路 黃偉哲設2地圖讓民眾即時查藥局口罩庫存

2020-02-05 18:03

嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

2020-02-05 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top