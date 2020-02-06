好學橘／丁博慶 與山結緣一輩子

丁博慶（左一）協助台南市新營青商會每月登山活動外，並為機關團體代訓志工，傳承安全正確登山知識。 圖／丁博慶提供 分享 facebook

「這輩子與山結緣了！」今年62歲的前台南縣政府秘書丁博慶，自台南縣市合併升格當天退休迄今9年多，他從學生時代就愛上爬山，退休後更有時間瘋爬山，還取得高山嚮導、高山導隊執照，把登山知識的傳承當做畢生志業，曾擔任中華民國山難救助協會副主委的他，這些年來南北奔波演講爬山的好處與注意事項，為機關團體代訓志工。

丁博慶大學時加入登山社，在前輩教誨下敬山，尤其對大自然無形力量，更必須保有顆謙卑的心，因為大自然變化無窮，他提到多年前，彭姓好友一行5人由領隊帶領爬南一段縱走，其中原定2天的行程，計畫在卑南主峰紮營，但因氣候轉變，臨時改以輕裝上山方式，期趕在一天內完成，結果因氣候惡劣，5人受困，最後包括友人在內共2人因裝備不足耗盡體力死亡，除感到遺憾，更加敬畏大自然的無常。

丁博慶表示，他入山前，一定都會向山神報告「打擾各位了」，即便你體力、裝備、負重及經驗等都沒問題，甚有200%的把握，但入山後，仍得把主導權交出來，對所處的大自然察言觀色，體認它所傳遞的訊息，否則恐怕連性命都沒了。

丁博慶雖無心專攻台灣百岳，卻已爬過80多座，第一高峰玉山就爬了20多趟，合歡山更爬了30多趟，日本富士山、東南亞最高峰馬來西亞沙巴神山也盡在腳下，這些年來，陸續前往尼泊爾、印度及西藏朝聖之旅，瞻仰聖母峰也是他畢生的願望。

丁博慶自行編撰「安全登山手冊」，7年多來已修訂5版、發送1萬3000多冊，傳承登山知識外，他希望，今年6月前完成第6版，更期待每個人面對大自然都能有顆敬畏的心。