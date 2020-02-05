嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

明天開始實施口罩購買新政策，嘉義市府今天下午在「愛嘉義」app上，新增「嘉義市健保特約藥局」選項，將市內96間健保藥局的地址全數輸入，民眾可以迅速找到離自己最近的藥局，還可以規畫前往的路線，方便購買口罩。

民眾進入APP點選藥局的選項後，看到「＋」號就代表藥局，點入後會看到藥局名稱、行政區、地址、聯絡電話等資訊，右下方有「目前位置」選項，點開後就會看到自己所在的位置。

嘉義市府智慧科技處長郭軒志說，民眾定位想去的藥局後，還可以規畫步行或開車的路線前往，另外也有街景服務，可以點入看藥局外觀，避免跑錯家，功能大致與Google Ｍap相同，便利性大增。

市府運用一個下午的時間便建置完成系統，郭軒志說，因為嘉義市早已建置空間資訊服務平台，在服務系統有全嘉市的地圖，不只在市府網站上可顯示，在愛嘉義APP也可以，因此只要將藥局的地址和圖文資料放入，就可馬上顯示各藥局的位置。

市府衛生局指出，目前96間健保藥局都配合政府政策販賣口罩，明天開始，每個民眾一周可購買兩片，憑健保卡購買。