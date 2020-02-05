台南一中師生訪日本女子高校 雙方戴口罩相見歡

受到武漢肺炎疫情影響，台南部分學校原訂的國外交流活動生變，日本某高校計畫下月訪台南女中，但已通知取消。另日本淑德高校也計畫下月訪家齊高中，受疫情影響，已通知暫緩，視疫情發展再做決定。

不過，台南一中與日本枥木縣大田原女子高校的交流，未受疫情影響，目前校長廖財固正率師生到日本枥木縣大田原女子高校參訪，抵達時，雙方師生都戴著口罩相見歡，也是疫情未歇下另種現象。

武漢肺炎疫情持續發燒，連帶影響到教育交流活動。台南市金城國中以國際教育為特色，今年就準備與新加坡法國學校、韓國姊妹校介軍中學、紐西蘭的學校，以及日本山形市棒球隊交流，卻因疫情影響，已取消到新加坡的活動，另3月份的韓國交流，將視疫情再決定是否成行。

民德國中澳洲姊妹校也預定4月到台南，但因武漢肺炎疫情不退，澳方已透過信件關心台灣的疫情，雙方將在下周透過視訊討論，決定是否來台。

台南女中近年來常和日本學校有教育交流，日本某高校原訂下月來台南女中，因疫情影響，日前也決定不來了。另台南女中5月份將到日本三重縣、和歌山縣與當地高校交流，也將視疫情發展，再決定是否前往。