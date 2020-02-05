口罩難到的台南偏鄉 民代80個關懷據點發5千片文宣口罩

立委郭國文今天在臉書分享，他進入最深山偏遠的南化區關山里瑞峰國小關心民眾並送上口罩，讓教學人員、孩童里民們有足夠資源，再前往南化區玉山里神農殿參拜，祈求國泰民安。瑞峰國小是台南市唯一被列入極偏的小學，地處偏遠，來回南化街上一趟約要花2小時，師生多是住宿。

郭國文服務處表示，因口罩開始管制購買後，考慮到較不方便出門購買也比較需要用到的社區長者，就將選舉剩下約5000個文宣口罩，以關懷據點的長輩為發放對象，連日來已陸續發放到13區80多個關懷據點，尤其是左鎮區等偏鄉，有的無超商，有的無健保特約藥局，年長者無處買口罩。

但郭國文也不忘宣導，健康的人不必天天隨時戴口罩，把資源留給最需要的人，至於口罩實名制後，無藥局無超商的地區，2月6日起可至地方衛生所購買。台南市目前有南化及龍崎區衛生所代售口罩。

立委郭國文和市議員陳秋宏聯合服務處助理也說，連日來除了到關懷據點發口罩，也主動到廟口或是農田附近，看到有長輩就發放一片口罩，讓老人家需要上醫院看診等應急用，如果民眾主動開口有需要更多，就會多給1、2片， 也會機會宣導不要拿太多放在家裡，把口罩留給更需要的像是醫護人員。