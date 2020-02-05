嘉市上千個鼠來寶小提燈免費送 排隊人龍綿延不斷

嘉義市長黃敏惠（右起）和副市長陳淑慧組裝小提燈。圖／市府提供 分享 facebook

元宵節即將到來，嘉義市政府今天起至2月7日連續3天的下午4點開始，在文化公園民族路與文化路口發放鼠年「鼠來寶」紙雕小提燈，每天限量發送1千個，送完為止，市長黃敏惠今天下午前來發放，現場排隊人龍綿延不斷，她也祝福市民朋友新年快樂、享有「鼠」不盡的幸福。

市府民政處指出，今年的「鼠來寶」紙雕小提燈，以會咬錢的「金錢鼠」為設計理念，小提燈以粉紅色系為主，頭部與手部可以移動，可做出「咬錢」的動作，並加上色彩繽紛的雕花與金色點綴的設計，若組裝完成，會看到「金錢鼠」手裡拿著錢幣，市府希望傳達向大家拜年的理念。

黃敏惠說，元宵節就是要提燈，從小就是自己做提燈，盡管現在科技發達，但是傳統有無可取代的力量，市府今年發送的是咬錢鼠造型的提燈，需要大家依照步驟DIY，歡迎民眾前來索取，而且一定要動手來做，可以增近親子關係，還可以在社群網站上分享，讓大家更有福氣。