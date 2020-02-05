嘉市國華水上世界暫停營業 引發消費者憂心

嘉義市國華水上世界的臉書粉絲團近日公告，館方因應減緩武漢肺炎疫情，自1月29日到3月17日，利用這段時日調整及整修設備內部暫停營業，會員優惠期限依休館日期往後順延，由於館方曾有欠薪等情形，加上同一個老闆的台中「双和運動會館」去年也無預警歇業，引發消費者憂心。

嘉義市消保官黃俊傑指出，若公告暫停的期限到期後，國華水上世界未如承諾順延會員權益，消費者可以提出消費爭議的申訴，若是停止營業，會請業者跟履約保障銀行出面處理退費事宜。

國華水上世界的臉書粉絲團上，標榜擁有全國唯一海浪池、大型專業健身房、室內外游泳池、超大型三溫暖、各類水療池、有氧教室等，在嘉市擁有眾多會員，元旦時還推出會員優惠方案，但上月28日卻公告暫停營業。

會員紛紛到粉絲團留言說「會影響我們票券的使用期限！」、「請問買的票券可以退掉嗎？」和「那我們買會籍的怎麼跟我們算？」但館方一律回應「您好，依休館日期順延，造成不便敬請見諒」。

嘉義市社會處指出，館方去年曾爆發欠9名員工薪水達百萬，當時勞資雙方有協調，資方答應要在今年3月2日將欠薪發還，這次暫停營業後，曾試圖聯繫館方，但沒有人接電話，如果館方要放無薪假，應該與員工協商，否則仍要以全薪支付員工薪水，但目前還沒有員工申訴。