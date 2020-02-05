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實名制明上路 黃偉哲設2地圖讓民眾即時查藥局口罩庫存

2020-02-05 18:03聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

明天口罩購買實名制上路，台南市為配合中央口罩領購新措施，推出「台南市政府口罩領購藥局地圖」、「台南市健保特約藥局口罩庫存查詢地圖」，台南市長黃偉哲表示，希望這2種地圖能方便民眾查詢可購買口罩的藥局營業資訊，以及成人、兒童口罩庫存量。

口罩實名制明天實施，市民須持健保卡到台南市590間健保特約藥局及龍崎與南化衛生所購買，黃偉哲說，為方便民眾查詢各藥局營業資訊或聯繫方式，台南市政府趕工推出2種地圖，第一種是「口罩領購藥局地圖」，透過Google Map平台提供藥局資訊，還可路線導航與行程評估，掃描市府提供的QR code條碼或手動輸入就能查詢。

第二種是「台南市健保特約藥局口罩庫存查詢地圖」，介接中央健保局的口罩開放資料，同步健保局每30分鐘的資料更新頻率，每30分鐘提供最新口罩數量資訊，市民點選目標藥局即可快速得知成人口罩及兒童口罩現有存量，民眾若有需求，建議優先前往庫存量充足的藥局購買。庫存查詢地圖設置於「台南城市儀表板」網站，預計6日上午10時健保局完成資料開放後即可上網查詢。

本次口罩實名制規定，7天僅可購買2片，2片價格10元，台南市研考會提醒市民應留意購買規定，領購規則依身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，在周一、周三、周五與周日到藥局購買，如果身分證最後一位數為0、2、4、6、8，在周二、周四、周六及周日到藥局購買，周日雖然不限制購買者，但要留意藥局是否營業。

黃偉哲表示，目前雖然未有社區傳染發生，但大家仍要勤洗手，出入密閉空間或醫療院所要戴口罩，生病則在家休息，如果有人近期曾出入境中國大陸，返國入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報並依指示戴上口罩，衛生局會安排後續就醫事宜，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚史，以利及時診斷通報。

台南市民可使用「口罩領購藥局地圖」，掃描市府提供的QR code條碼或手動輸入網...
台南市民可使用「口罩領購藥局地圖」，掃描市府提供的QR code條碼或手動輸入網址就能查詢。圖／台南市研考會提供
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口罩健保卡黃偉哲武漢肺炎

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