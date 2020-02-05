闢西港外環道 南市府：已兼顧兩全

民間團體到凱道抗議西港外環道開闢，要向總統府、內政部、文化局遞交陳情書。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

糖鐵文資應否保留？民間團體5日聚集凱道抗議台南市政府強行開發西港外環道，導致台糖鐵道文化資產遭破壞，並指工程單位兩度強行破壞，呼籲相關單位「變更設計，立即停工」。對此，南市府新建工程科回應，糖鐵未達文資標準，已盡力兼顧兩全，且外環道是早已通過的建案。

質疑外環道必要性

「現在還存在西港開闢道路的必要性嗎？」環境法律人協會專員黃子芸表示，西港外環道是95年第4次通盤檢討時劃設，直到102年申請生活圈道路計畫，取得經費後才開始進行徵收。但西港並沒有道路壅塞，增闢外環道可能只節省不到1分鐘行車時間，何必為此花費上億元開發，還要徵收民宅、傾倒當地老樹？

「沒有經過我們的允許直接開挖，這是很嚴重的！」西港糖鐵清查監工人員郭峻綱表示，台糖過去用西港線運送砂糖、糖蜜，一路運銷到高雄，再外銷各國賺取外匯。80年代後因為西港大橋落成而停駛，外環道要興建時遭到當地居民抗爭反對，於是承諾先做勘查，文化部答應保留40%，居民用圓鍬重現80%鐵道風景，但市政府仍舊不同意，強行拆除。

不符文資標準？

針對民間團體的抗議，台南市政府新建工程科回應表示，其實台糖鐵路遺址並未符合文資標準，但在文化部文資局的協商下，仍盡力保留鐵道風貌。至於強行開挖的部分，可能是施工單位不清楚轉轍器等周邊設施，但對於鐵道本身並未破壞。由於舊鐵道蜿蜒可能造成道路危安，盡力周全但可能難免無法完美兼顧。

此外，西港外環道在95年已經通過，工務局只是在執行既定的工程計畫。道路的需求方面，西港市區的居民認為有疏運的必要，跟鐵道在地的居民意見有所不同。關於糖鐵遺址的文化保存問題，

公家將持續跟民間協調最佳方案。

台大火車社員蔡華洲（中）表示，台南市政府曾經承諾停工，但怪手仍在破壞糖鐵遺跡。

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